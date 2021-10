Pacchetto scuola-anno scolastico 2021/2022: in pagamento il contributo di cui beneficeranno 707 studenti per pagare libri e servizi scolastici

venerdì, 29 ottobre 2021, 10:49

E' stata pubblicata la graduatoria del "Pacchetto scuola- anno scolastico 2021/22".

I fondi che sono stati messi a disposizione quest'anno dalla Regione ammontano a 201.447 euro e consentiranno all'amministrazione comunale di erogare un contributo a 707 studenti. Il beneficio economico sarà ricevuto tramite bonifico bancario per coloro che hanno indicato nella domanda il codice Iban; mentre coloro che non lo hanno comunicato, dovranno recarsi a uno sportello del Banco Popolare-Cassa di Risparmio di Lucca entro e non oltre il 31 dicembre prossimo.

L'intervento, promosso dalla Regione Toscana, è destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, che appartengono a nuclei familiari in difficoltà economica (Isee non superiore a 15.748 euro). Il contributo servirà a facilitare la frequenza scolastica da parte degli studenti: in particolare verrà utilizzato per l'acquisto di libri, materiale didattico e servizi come la mensa, il trasporto, etc.

La graduatoria completa del "Pacchetto scuola" è consultabile sul sito del Comune alla pagina http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22375