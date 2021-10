Parcheggi straordinari a pagamento istituiti per uso dei visitatori di Lucca Comics & Games: attenzione ai divieti di sosta

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:18

Per l'edizione 2021 di Lucca Comics & Games sono stati istituiti quattro parcheggi prenotabili straordinari a pagamento per i visitatori gestiti da Metro srl. Si tratta di piazzale Don Baroni, il Polo Fiere di via di Vitricaia, parcheggi di viale Luporini (camper più parcheggio auto) e al Cimitero urbano di via delle Tagliate (area settentrionale). A questi si affiancheranno altre quattro aree di sosta senza prenotazione a tariffa giornaliera. Si tratta del parcheggio Palatucci (area non destinata ai bus), parcheggio Stazione - Binari Bassi (parco ferroviario con accesso da via Mazzini e una porzione del parcheggio Carducci (non utilizzata dagli espositori). Gli abbonati Metro srl potranno parcheggiare su tutti gli stalli blu esterni alle mura esibendo l'abbonamento sul cruscotto. Gli stalli blu presenti in via Beato Passi (sortita Cairoli con accesso da Porta Elisa) saranno gratuiti riservati ai disabili nei giorni della manifestazione. Il parcheggio caravan sarà allestito in viale Luporini.

Pertanto dalle ore 10:00 di giovedì 28 ottobre alle 22:00 di lunedì 1 novembre divieto di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli non dotati di ticket Metro in piazzale Don Baroni compresa la viabilità di collegamento con via delle Tagliate; nell'area posta fra Campo Coni e Cimitero urbano con accesso da via delle Tagliate e nel parcheggio libero accanto al parcheggio camper di viale Luporini.

Dalle 18:00 di giovedì 28 ottobre alle 22:00 di lunedì 1 novembre, divieto di sosta con rimozione coatta per i veicoli sprovvisti di ticket Metro nel parcheggio Tagliate (con esclusione della zona limitrofa al benzinaio) e nel parcheggio sottostante viale Galileo Galilei (zona mercato).

Dalle ore 00:00 di venerdì 29 ottobre fino alle 24:00 di lunedì 1 novembre gli stalli blu di via Beato Passi saranno riservati a disabili con divieto di sosta con rimozione per i non aventi diritto; divieto di sosta con rimozione in viale Luporini per l'allestimento di un parcheggio straordinario bus; invece i parcheggi Palatucci (area non riservata al terminal bus), Stazione, Carducci (area non utilizzata dagli espositori) saranno trasformati a pagamento senza prenotazione con obbligo di pagamento ticket giornaliero. Gli abbonati Metro srl potranno parcheggiare su tutti gli stalli blu esterni alle mura esibendo l'abbonamento sul cruscotto.

L'area parcheggio sterrata all'ingresso del Cimitero urbano (lungo via delle Tagliate) nei giorni della manifestazione sarà riservata con disco orario di due ore agli utenti dello stesso. Le aree di sosta gratuita sono al Foro Boario, campo di Marte e Stadio, Macelli, piazza Aldo Moro, Scuole di San Concordio, via Savonarola.