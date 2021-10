Pd Capannori: "Superbonus esclude case unifamiliari e villette a schiera. Correggere la manovra economica del governo"

domenica, 24 ottobre 2021, 17:41

"Sì al superbonus 110 per cento per le abitazioni unifamiliari e villette a schiera fino al 2023. Ma a giugno 2022 si bloccano gli incentivi per case singole e a schiera": il partito democratico di Capannori chiede ai propri parlamentari re a tutti i rappresentanti istituzionali di coreggere la manovra del governo.

"Gli impegni con i cittadini vanno rispettati - esordisce la nota firmata a nome di Antonio Bertolucci e Guido Angelini, rispettivamente segretario Pd di Capannori e capogruppo in come -. Nel recente documento approvato dal governo e relativo alle linee di bilancio 2022, vengono esclusi dalla proroga solo i condomini e le case Iacp".

"Oltre il 50 per cento delle famiglie in Italia vive in abitazioni unifamiliari e un pezzo del Paese viene penalizzato con un tratto di penna dalla mattina alla sera - continua -. Una scelta senza alcun criterio oggettivo che non tiene conto della complessità e dei tempi necessari alla preparazione e all'esecuzione concreta dei lavori".

"Questa scelta se confermata, danneggia una parte rilevante di cittadini, mette in difficoltà tante imprese e contrasta con le finalità di una ripresa economica qualificata volta alla sostenibilità ambientale, cioè al risparmio energetico, agli impianti fotovoltaici, alla messa in sicurezza delle abitazioni".

"Questa direttiva è sbagliata e va corretta durante l'approvazione della legge di bilancio - sottolinea la nota -. Il nostro territorio è rappresentativo di quella parte dell'Italia costituita da paesi e centri storici che ha nelle abitazioni tradizionali unifamiliari il più importante patrimonio edilizio e il centro motore della vita socilae ed economica della nostra comunità".

I recenti provvedimenti di semplificazione delle procedure per l'accesso al credito d'imposta avevano dato nuovamente fiducia e rimesso in moto le famiglie e le imprese interessate alla realizzazione dei progetti di riqualificazione delle proprie abitazioni.

"Il partito Democratico chiede ai sindaci di farsi promotori di un'iniziativa volta a correggere la manovra di governo durante la fase di approvazione della legge di bilancio in pallamento. Invita inoltre le organizzazioni imprenditoriali e sindacali a far sentire la propria voce - conclude la nota - Il partito democratico presenterà nel corso del prossimo consiglio comunale una mozione urgente chiedendo a tutte le forze politiche una larga convergenza per dare pieno mandato per una sollecita iniziativa su questo argomento a Luca Menesini e da condurre attraverso tutti i canali politico-istituzionali".