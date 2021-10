Permessi annuali ZTL: continua il rinnovo A1 e A2 fino al 30 novembre

martedì, 26 ottobre 2021, 17:51

Continua il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 che dovrà concludersi entro il 30 novembre prossimo. In accordo con l'amministrazione comunale, Metro srl invita caldamente gli utenti a prenotare l'appuntamento per gli uffici di via delle Città Gemelle o a utilizzare le procedure on line. I dati evidenziano come a fronte circa 2325 permessi ancora da rinnovare entro il 30 novembre (1826 A1 e A2 e 500 merci) solo 434 siano già prenotati: sono ancora a disposizione oltre 2000 slot per il rinnovo mentre si stima che circa 400 permessi potranno essere rinnovati nei sabati (senza prenotazione) e con le procedure on line.

Per invitare gli utenti a rinnovare i permessi in scadenza Metro srl sta procedendo all'invio di un nuovo invito per posta elettronica, saranno inoltre apposti cartelli informativi agli ingressi alla ZTL e gli operatori Metro provvederanno alla distribuzione di volantini apposti al cruscotto delle auto con permesso vecchio.

La Documentazione necessaria - Per procedere al rinnovo, il titolare del permesso categoria A1 (primo permesso) dovrà presentare la seguente documentazione: modulo di domanda compilato dal richiedente; fotocopia della propria patente di guida; fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; contrassegno cartaceo in originale. Per quanto riguarda la categoria A2 (secondo permesso), si informa che, a partire dal 1 giugno 2021, con l’entrata in vigore del nuovo Piano della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca - PAMS, il secondo permesso categoria A2 dovrà essere intestato alla persona che utilizza effettivamente il permesso. I possessori di permesso categoria A2 dovranno presentare la seguente documentazione: modulo di domanda compilato dal richiedente; fotocopia della propria patente di guida; fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; contrassegno cartaceo in originale.

Come fare on line - è necessaria l'iscrizione al portale www.metrosrl.it Una volta terminata la procedura, ricevuta la cifra da pagare ed effettuato il pagamento, l'utente potrà recarsi a ritirare contrassegno all’ufficio di via delle Città Gemelle.

Come fare in presenza - è necessario prenotare un appuntamento telefonando allo 0583 583150 o collegandosi al sito di Metro www.metrosrl.it

Tutte le informazioni comprensive dei video tutorial per la registrazione e le pratiche online sono disponibili sul sito www.metrosrl.it