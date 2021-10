Referendum cannabis legale: raccolta firme a Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:06

Martedì 19 ottobre, alle ore 16:00, nei locali del Centro “Chiavi d’Oro”, incontro col dott. Alberto Tomasi, direttore del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica ASL2, Lucca. Tema della discussione: “Le poche, semplici regole per una buona medicina preventiva.” Conduce Simonetta Simonetti.

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:05

Con l'ordinanza firmata questo pomeriggio, il sindaco Alessandro Tambellini, considerate le condizioni meteo con una forte escursione termica fra giorno e notte, ha autorizzato l'accensione facoltativa anticipata degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, con un limite massimo di 6 ore al giorno della fascia oraria dalle 5:00...

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:04

Continua il giro del consigliere di opposizione Barsanti nelle frazioni e nei quartieri del comune. Dopo San Concordio e Nozzano, appuntamento domani, sabato 16 ottobre, alla chiesa di San Giusto di Brancoli per incontrare i cittadini della zona.

venerdì, 15 ottobre 2021, 15:44

Sull'aggressione che sabato scorso ha interessato la Camera del Lavoro - Cgil di Roma, interviene la presidente della Fondazione Giuseppe Pera, Ilaria Milianti, a nome della Fondazione e di tutti i suoi consiglieri.

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:42

Il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore all'urbanistica Serena Mammini chiedono ai parlamentari eletti nei collegi attinenti a Lucca di adoperarsi al fine della modifica e del chiarimento interpretativo del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato nel 2002, che stabilisce un'area di rispetto intorno alle strutture cimiteriali di 200 metri.

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:25

Sarà prolungata di tre giorni, fino a lunedì 18 ottobre, la chiusura alla circolazione in uscita da Porta Santa Maria. La proroga, richiesta da Geal che sta portando avanti l'intervento, si è resa necessaria per l'esecuzione delle opere edili a corredo dei lavori di collegamento idraulico della tubazione in ghisa...

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:42

L'assessore regionale Stefano Baccelli e il consigliere regionale Valentina Mercanti intervengono sulla delibera della giunta regionale che proroga la moratoria a tutela delle attività del centro storico lucchese: "La Regione Toscana ha deliberato la proroga dell’intesa con il Comune di Lucca a tutela della qualità e della tipicità enogastronomica Lucchese.

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:30

Continuare l’impegno per l’educazione ambientale nei confronti delle nuove generazioni, anche al tempo del Covid.

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:03

CTT Nord comunica che domani, 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, si potrebbero verificare casi di mancata erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili.

giovedì, 14 ottobre 2021, 16:42

Sabato 16 e domenica 17 ottobre a Lucca, si svolgerà l’evento che evoca tre eccellenze che hanno contribuito alla storia illustre di questa città: il cavallo, l’automobile e il volo.