Resta chiuso al traffico fino al 18 ottobre il fornice in uscita di Porta Santa Maria

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:25

Sarà prolungata di tre giorni, fino a lunedì 18 ottobre, la chiusura alla circolazione in uscita da Porta Santa Maria. La proroga, richiesta da Geal che sta portando avanti l'intervento, si è resa necessaria per l'esecuzione delle opere edili a corredo dei lavori di collegamento idraulico della tubazione in ghisa dell'acquedotto pubblico.

Si ricorda dunque che resterà chiuso il fornice est (in uscita) di Porta Santa Maria. Piazza Santa Maria resterà accessibile in entrata dal fornice ovest e il traffico potrà utilizzare via del Gonfalone (con varco telematico della ZTL spento) via Rosi, piazza Varanini e infine Porta San Iacopo per l'uscita dalla città. Saranno inoltre modificati i percorsi della Lam Rossa in direzione San Vito: in particolare in piazza Santa Maria inversione di marcia alla rotatoria,via del Gonfalone, via Michele Rosi, Porta San Jacopo, via Jacopo della Quercia; della Lam Verde in direzione Tagliate: da piazza Santa Maria, via del Gonfalone, via Michele Rosi, Porta San Jacopo, viale A. Marti, via Matteo Civitali.