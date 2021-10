Riformisti per Lucca Viva: "Apriamo a Del Ghingaro"

Altre notizie brevi

martedì, 26 ottobre 2021, 17:51

Continua il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 che dovrà concludersi entro il 30 novembre prossimo. In accordo con l'amministrazione comunale, Metro srl invita caldamente gli utenti a prenotare l'appuntamento per gli uffici di via delle Città Gemelle o a utilizzare le procedure on line.

martedì, 26 ottobre 2021, 10:14

Torna l'appuntamento con "Fede e Fumetto" nel tempio valdese di Lucca, in via Galli Tassi 50. Come è ormai consuetudine, negli stessi giorni di Lucca Comics & Games, dal 29 ottobre al 1° novembre, il tempio valdese ospita una mostra di fumetti, quest'anno dedicata all'albo "Il Sentiero", graphic novel di...

martedì, 26 ottobre 2021, 08:46

"Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Fedeli un vero protagonista del teatro e della cultura lucchese: una cultura intesa come aggregazione. Una passione che si è fatta professionismo per condividere il sapere, l'inclusione, l'educazione all'arte, alla creatività, alla conoscenza di sé e degli altri e alla solidarietà.

lunedì, 25 ottobre 2021, 17:56

Mancano pochi giorni alle giornate in presenza a Lucca Comics & Games e in questa edizione i fan del fumetto potranno godere di una importante novità.

lunedì, 25 ottobre 2021, 14:37

Venerdì 27 ottobre alle ore 21 presso il salone del vescovato si terrà un incontro di riflessione sul significato della sinodalità e dei sinodi nella vita della Chiesa: La Chiesa italiana verso il Sinodo. Aspetti ecclesiologici e canonici.

domenica, 24 ottobre 2021, 18:04

Giornata lucchese per l'assessore regionale Spinelli che giovedì ha visitato realtà, servizi e incontrato operatori che lavorano nell'area minori e famiglie della Piana di Lucca e nel corso della quale ha visitato l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Centro Carlo Del Prete".Nelita Lilli Begliuomini attuale presidente dell'ASP Carlo del...

domenica, 24 ottobre 2021, 17:41

"Sì al superbonus 110 per cento per le abitazioni unifamiliari e villette a schiera fino al 2023. Ma a giugno 2022 si bloccano gli incentivi per case singole e a schiera": il partito democratico di Capannori chiede ai propri parlamentari re a tutti i rappresentanti istituzionali di coreggere la manovra...

domenica, 24 ottobre 2021, 14:34

Torna oggi (domenica 24 ottobre) a Capannori la tradizionale Fiera di ottobre, che festeggia nell'occasione i suoi 20 anni di vita. L'evento, organizzato dal sindacato Fiva Confcommercio dei venditori ambulanti in collaborazione col Comune, non si era svolto nel 2020 a causa dell'emergenza covid.

sabato, 23 ottobre 2021, 12:45

Forti venti di Grecale, accompagnati da locali piogge in Appennino e sui settori meridionali, in arrivo sulla Toscana. I venti, di provenienza nord orientale, tenderanno ad intensificarsi già dalla prossima nottata, con raffiche fino a 60-70 km/h nelle zone di pianura (in particolare quelle poste allo sbocco delle valli) e...

venerdì, 22 ottobre 2021, 22:59

I sindacati Cgil, Cisl e Uil si esprimono in merito alle novità emerse nell’ambito della vertenza che interessa la Essity, comunicate dalla azienda: un giudizio che potranno dare quando verranno messi a conoscenza del piano industriale che ancora manca.