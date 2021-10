Sabato 25 settembre, diciassettesima giornata nazionale perAmore, perABIO. Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale

La Giornata Nazionale ABIO è quest’anno più che mai un’occasione unica per raccontare la nostra straordinaria storia a misura di bambino e portare in piazza l’#orgoglioABIO.

La storia di ABIO parla da più di 40 anni di un volontariato formato e qualificato al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, un volontariato che in questo periodo di pandemia ha vissuto l’assenza forzata dai reparti ospedalieri e si è impegnato al massimo per restare saldo, per organizzarsi e poter offrire sostegno a bambini ragazzi e famiglie in Pediatria, con nuove forme di accoglienza e Presenza a Distanza.

Quest’anno la Giornata Nazionale ABIOsarà (per la prima volta!) un evento misto, un mix tra passato, presente e futuro, un evento che in tutta Italia che permetterà a chiunque di conoscere ABIO e scoprire i suoi progetti.

I volontari di Abio Lucca non sono ancora ritornati in ospedale a causa del Covid, ma hanno predisposto dei Kit di accoglienza che sono stati consegnati al personale sanitario del reparto il quale si è fatto carico di darli ai bambini ricoverati in ospedale. Per gli stessi motivi è stato deciso che anche per quest’ anno i volontari non torneranno in Piazza San Michele come in passato, ma sarà comunque possibile sostenerli prenotando una confezione di 2 kg. di pere a fronte di una donazione di 20 Euro andando su

“https://giornatanazionaleabio.org/prenota/

evidenziando che si vuole destinare ad ABIO LUCCA dal 10 settembre al 10 ottobre

Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Aiutaci a raggiungere il nostro prossimo obiettivo: tornare a prenderci cura dei bambini in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia!