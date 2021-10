Settimana allattamento al seno: 650 ascolti per il podcast di consigli pratici

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:07

Sono stati 650 gli ascolti che hanno ricevuto i 35 episodi del podcast "Settimana dell'allattamento al seno 2021". Quasi 200 gli ascoltatori unici che dal 1 ottobre a oggi si sono collegati attraverso Anchor o Spotify per ascoltare le puntate realizzate grazie al contributo professionale degli operatori sanitari, con la collaborazione di mamme e padri, per dare consigli e indicazioni pratiche per l'allattamento al seno in una fase in cui la pandemia limita ancora gli eventi in presenza.

Sotto il motto "Proteggere l'allattamento: una responsabilità da condividere", ogni episodio del podcast affronta un tema specifico: i benefici del latte materno, l'allattamento prolungato, lo svezzamento, i falsi miti, il rapporto tra allattamento e vaccinazioni, diabete, obesità infantile, rientro al lavoro, il ruolo del padre e della famiglia.

Chi ha ascoltato il podcast sono soprattutto donne, di età compresa tra il 28 e i 44 anni, collegate prevalentemente da un telefonino o da un tablet (tre su quattro) e c'è anche chi lo ha ascoltato dalla Germania e addirittura dall'Australia.

Le 35 puntate continueranno ad essere disponibili. Per ascoltarle ci si può collegare direttamente al sito anchor.fm/usltno-allattamentoseno21 oppure tramite Spotify, cercando gli episodi del podcast intitolato "Settimana dell'allattamento al seno 2021 - Azienda USL Toscana nord ovest". A quel punto può partire l’ascolto delle pillole audio scegliendo quella che più interessa, con il vantaggio di ascoltarla sul proprio smartphone in qualsiasi momento della giornata, appena svegli o prima di andare a dormire, in auto, mentre si passeggia o, perché no, mentre si allatta.