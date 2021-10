Social Media Marketing e WhatsApp Business: al via i corsi di Confcommercio

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:21

Dalla messaggistica istantanea di Whatsapp Business ai segreti del social media marketing: iscrizioni aperte per i nuovi corsi di formazione a cura dell'Ente bilaterale e mirati a fornire alla aziende gli strumenti giusti per sfruttare tutta la potenza di internet e promuovere in modo adeguato i loro prodotti o servizi. Il corso di social media marketing avrà una durata di 16 ore, prenderà il via lunedì 8 novembre e si articolerà si 4 giornate di lezioni mattutine (sempre di lunedì, fino al 29 novembre), dalle 9 alle 13. Il corso di Whatsapp Business è previsto invcriece in una sessione di 4 ore programmata per mercoledì 24 novembre dalle 14 alle 18. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare i nostri uffici allo 0583/47311 (referenti Luca Dini e Andrea Giammattei) oppure scrivere a diniluca@confcommercio.lu.it – giammatteiandrea@confcommercio.lu.it. Sul sito www.confcommerciolums.it sono disponibili le schede tecniche dei due corsi, che saranno a costo gratuito per tutte quelle aziende in regola con il pagamento del contributo agli enti bilaterali di Confcommercio.