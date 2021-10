Torna 'Puliamo il mondo': appuntamento al parco fluviale

Altre notizie brevi

giovedì, 7 ottobre 2021, 18:36

"Complimenti a Sara D'Ambrosio per la riconferma a sindaco di Altopascio e buon lavoro a tutti gli eletti in consiglio comunale. Nell'amministrazione delle città e nell'affrontare le tante sfide che li attendono potranno sempre contare sul sostegno e il supporto di tutta la comunità del Partito democratico".

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:16

La prevenzione delle malattie oculari è fondamentale e, proprio per questo, anche a Lucca, si svolgeranno delle iniziative gratuite e aperte a tutti in occasione della Giornata Mondiale della Vista che si celebra il secondo giovedì di ottobre.

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:08

Da domani (venerdì 8 ottobre) il punto prelievi e l'ambulatorio ulcere di Marlia saranno trasferiti dalla sede del centro socio sanitario alla parte est dell'edificio che ospita la RSA Don Aldo Gori (locali ex centro diurno).

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:05

Il Museo della Casa del Boia (Via Francigena Entry Point) invita tutti all'ottava edizione della Giornata delle Famiglie al Museo (FAMu) - Nulla accade prima di un sogno! La mia Lucca ideale! - Laboratorio per famiglie.

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:52

Raffiche di vento di Grecale in arrivo in Toscana. Il codice giallo emesso dalla sala unificata della protezione civile riguarda i crinali appenninici e l’Arcipelago dove, dal primo pomeriggio di oggi giovedì 7 ottobre, fino alla mezzanotte di domani venerdì 8 ottobre, sono previste raffiche fino a 80 chilometri all’ora...

giovedì, 7 ottobre 2021, 10:23

Per venire incontro agli studenti e alle famiglie e per facilitare il rientro a scuola in sicurezza, con l’inizio dell’anno scolastico, la Asl Toscana nord ovest ha aumentato in tutti i territori la disponibilità dei posti per l’effettuazione dei tamponi nei diversi drive through.

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:20

Ogni anno l’Associazione Nazionale Micologica Bresadola, alla quale come gruppo micologico è affiliato, organizza la Giornata Nazionale della Micologia. "Questa iniziativa - spiega il gruppo - si concretizza nel promuovere piccole iniziative distribuite sul territorio nazionale volte a far conoscere lo studio dei funghi ma anche sviluppare la consapevolezza dei...

mercoledì, 6 ottobre 2021, 18:19

Questo l’aggiornamento sulla situazione delle classi attualmente in quarantena nelle scuole delle singole zone dell’Azienda USL Toscana nord ovest (in un territorio ci sono le nuove quarantene e non le attuali):

mercoledì, 6 ottobre 2021, 16:30

È in corso l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e dell'albo comunale degli scrutatori.

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:54

Il Dipartimento Servizio sociale, non autosufficienza, disabilità ha promosso un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a associazioni o fondazioni operanti nel sistema sociale e sociosanitario integrato e a persone che intendono svolgere questo ruolo per il territorio di riferimento dell’Azienda USL Toscana nord ovest.