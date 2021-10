Tutti gli appuntamenti in Lucchesia del gruppo micologico M. Danesi di Ponte a Moriano

giovedì, 7 ottobre 2021, 09:20

Ogni anno l’Associazione Nazionale Micologica Bresadola, alla quale come gruppo micologico è affiliato, organizza la Giornata Nazionale della Micologia.



"Questa iniziativa - spiega il gruppo - si concretizza nel promuovere piccole iniziative distribuite sul territorio nazionale volte a far conoscere lo studio dei funghi ma anche sviluppare la consapevolezza dei rischi legati al consumo indiscriminato di funghi. Da parte nostra è nata l’idea di orientarsi proprio al territorio del comune di Capannori, estendendo su tutta la piana di Lucca la valenza di altre iniziative importanti già programmate come la mostra di Funghi al Foro Boario di Lucca. Saremo quindi presenti domenica pomeriggio 10 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 19.00 di fronte al Palazzo Comunale in piazza Aldo Moro a Capannori, dove esporremo alcune delle più comuni specie di funghi raccolte dai nostri soci e, contemporaneamente, daremo la possibilità ai cittadini di portare esemplari di funghi per la determinazione, ricevendo spiegazioni sulle loro caratteristiche distintive e su come distinguerli da altre specie simili e magari pericolose. Durante l’iniziativa, che abbiamo voluto chiamare “Funghi i piazza a Capannori”, sarà distribuita, a titolo gratuito, la rivista Micoponte da noi editata e saranno raccolte le adesioni ai corsi propedeutici alla raccolta e consumo dei funghi che faremo a novembre e dicembre per conto della Regione Toscana. L’accesso è libero e gratuito. Ringraziamo il Comune di Capannori per il patrocinio e la concessione dell’area."



Sabato 16 e domenica 17 ottobre; 40° mostra di funghi e 28° esposizione delle specie botaniche dei nostri boschi al Foro Boario di Lucca.



"E veniamo al consueto appuntamento annuale con la micologia - continua il gruppo - che rappresenta forse la più importante ed anche impegnativa iniziativa annuale della nostra associazione. Grazie al fattivo contributo dei nostri soci per la raccolta delle specie ed all’instancabile lavoro svolto dai nostri volontari riusciremo, come gli altri anni, stagione permettendo (ma le premesse sono buone), ad esporre centinaia di specie in un contesto ottimale che è il Foro Boario di Lucca. Pag. 2 di 3 L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lucca, si svolgerà quest’anno nei locali interni del Foro Boario. Già dallo scorso anno, per le ovvie ragioni sanitarie, abbiamo spostato la sede della nostra iniziativa abbandonando i locali scolastici della scuola media di Ponte a Moriano, che ci ha per anni gentilmente ospitato, verso il Foro Boario di Citta di Lucca. Quest’anno la sistemazione all’interno maggiormente riparata e più consona, consentirà di affiancare ai funghi anche un’esposizione di piante boschive ricche di frutti e bacche spontanei caratteristiche dei nostri boschi, riprendendo una tradizione che accompagna la mostra di funghi di ottobre ormai da diversi anni, a ricordare lo stretto legame che esiste tra il mondo botanico e micologico. La manifestazione è orientata a tutti i cittadini desiderosi di conoscere i funghi, nell’intento di coltivare l’amore per la natura in tutte le sue espressioni ed il rispetto dell’ambiente. Inoltre essendo per ogni specie indicata la commestibilità, l’intento è anche di istaurare una consapevolezza sui pericoli che il consumo indiscriminato e irresponsabile di funghi comporta. I nostri micologi saranno sempre come sempre a disposizione per determinare anche esemplari portati dai visitatori. La visita al pubblico sarà possibile già a partire dall’inaugurazione della mostra, che avverrà sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16.00 fino alle ore 19.00; quindi per tutta la giornata di domenica 17 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Per l’accesso ai locali dovremo rispettare le restrizioni anti-Covid previste: servirà il green-pass valido e l’uso della mascherina".

Domenica 14 novembre; Giornata micologica nei boschi autunnali.



"La consueta giornata nei boschi alla ricerca delle specie tardive - prosegue il gruppo - quest’anno l’abbiamo voluta organizzare vicino a noi, ciò consentirà anche a chi, per necessità o volontà, non vuole sobbarcarsi chilometri di strada per raggiungere i boschi caldi della maremma. Anche questa iniziativa lo scorso anno saltò per i noti problemi Covid, quest’anno ci proponiamo di farla al Percorso Vita di Marlia nel Comune di Capannori. Vista la prossimità del luogo potremo raggiungerlo autonomamente ritrovandoci alle 08.30 all’ingresso del percorso vita in via del Giardinetto a Marlia per coordinarsi. Poi faremo la nostra ricerca di specie e ci Pag. 3 di 3 ritroveremo alle 13.00 alle auto dove, meteo permettendo, organizzeremo una bella “pastasciuttata”, poi al resto provvederete autonomamente. Dopo pranzo, a pancia piena, come sempre, la parte didattica: riconoscimento delle specie raccolte ed osservazioni. Referente Sauro Tessandori cell. 328 5465 336. Necessaria la prenotazione entro venerdì precedente per regolarsi sulle porzioni, se poi c’è più gente di quella prevista si mangia meno".



Corsi propedeutici alla raccolta e consumo di funghi per conto Regione Toscana.



"Riprendono finalmente i corsi propedeutici regionali finalizzati alla raccolta ed al consumo di funghi - conclude -. Sotto il coordinamento di A.G.M.T. (Associazione Gruppi Micologici Toscani), e del C.R.C.M. (Centro Regionale per il Coordinamento della Micologia) la nostra Associazione contribuirà quest’anno con due corsi di tre lezioni di circa 2 ore ciascuna, con inizio alle ore 21:00: - Corso 1: lunedì 15, mercoledì 17 e venerdì 19 novembre 2021. - Corso 2: venerdì 3, lunedì 6 e venerdì 10 dicembre 2021. La sede per entrambi i corsi sarà la Sala dello Spazio Polifunzionale “Dante Pieretti” presso l’edificio della Misericordia di Marlia in via Cortinella, 8. L’inizio delle lezioni è previsto le ore 21.00, la partecipazione prevede un massimo di 30 discenti, Docente Ing. Marco della Maggiora. Per la partecipazione è obbligatorio il green-pass valido e l’uso della mascherina. Gli argomenti trattati saranno: Il bosco e l’ambiente in generale, il suo rispetto ed i suoi pericoli; norme comportamentali per la ricerca e la raccolta dei funghi; fondamenti di micologia, riconoscimento delle principali specie di funghi commestibili e velenose; sindromi da avvelenamento da funghi; valore nutritivo, metodi di conservazione e consumo dei funghi; permesso di raccolta dei funghi in Toscana, norme e divieti. Con la partecipazione a tutte e tre le lezioni, la Regione rilascerà un attestato di partecipazione nominativo utile al futuro conseguimento del patentino regionale per la raccolta dei funghi. Il corso è completamente gratuito grazie al finanziamento della Regione Toscana. Raccogliamo le iscrizioni presso la sede del Gruppo Micologico “M. Danesi” di Ponte a Moriano, Piazza della Stazione snc, il lunedì sera dopo le 21:00 ed in occasione delle iniziative. In alternativa via e-mail a micoponte@micoponte.it, indicando: il corso interessato; Cognome; Nome; data e luogo di nascita; indirizzo; recapito telefonico; Codice Fiscale. In questo ultimo caso le risposte di conferma perverranno alla e-mail con la quale è stata fatta l’iscrizione. Raccomandiamo ai nostri soci che lo hanno già svolto di pubblicizzare l’iniziativa a parenti e conoscenti interessati".