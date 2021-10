Ultimi giorni per visitare la mostra nella chiesa di Santa Caterina

Altre notizie brevi

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:19

Domenica 10 ottobre dalle 15 alle 19 in piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà l'iniziativa 'Funghi in piazza a Capannori' realizzata dal Gruppo micologico 'M.Danesi' di Ponte a Moriano in collaborazione con il Comune in occasione della '20a Giornata della Micologia' promossa da AMB (Associazione Micologica Bresadola).

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:08

Le utenze non domestiche hanno tempo fino al 10 ottobre per richiedere l'abbattimento della parte variabile della Tari. La manovra di sostegno si rivolge alle categorie commerciali e artigianali più colpite dagli effetti della pandemia da Covid 19 nell'anno 2021.

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:22

Il codice giallo per vento, in corso e valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 8 ottobre, viene esteso a quasi tutta la Toscana. Restano escluse soltanto alcune aree dell'Appennino tosco-emiliano e della costa settentrionale (Versilia-Serchio).

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:07

Sono stati 650 gli ascolti che hanno ricevuto i 35 episodi del podcast "Settimana dell'allattamento al seno 2021". Quasi 200 gli ascoltatori unici che dal 1 ottobre a oggi si sono collegati attraverso Anchor o Spotify per ascoltare le puntate realizzate grazie al contributo professionale degli operatori sanitari, con la...

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:11

Sono stati 4,2 milioni i viaggiatori che quest’estate hanno scelto i treni regionali per spostarsi in Toscana, grazie anche ai nuovi servizi introdotti da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a sostegno del turismo sostenibile e dell’economia toscana.

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:06

La lista Altopascio Verde Socialista è molto soddisfatta per la rielezione al primo turno della sindaco Sara D'Ambrosio. "La nostra scelta di aderire alla coalizione di centrosinistra - affemano Rossano Lenci ed Eros Tetti - è stata fondamentale per il futuro del nostro comune, la sconfitta della destra maturata al...

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:51

I cittadini non dovranno mai più fare file al Consorzio 1 Toscana Nord, per confrontarsi coi dipendenti dell'ufficio tecnico relativamente alle questioni per la sicurezza idraulica ed ambientale dei nostri corsi d'acqua.

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:24

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, martedì 12 ottobre dalle ore 8:30 alle 11, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie dei Centoni, dei Francesconi, dei Preti e della Colombaia.

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:19

E' in programma martedì 12 ottobre, alle 16,30, la conferenza online intitolata "Lacrime e latte. Immagini e testimonianze dell'emigrazione delle balie" organizzata dal Museo del Risorgimento di Lucca in collaborazione con il Museo Paolo Cresci per la storia dell'Emigrazione italiana.

venerdì, 8 ottobre 2021, 10:05

Lunedì 11 ottobre è stato indetto uno sciopero generale da tutto il sindacalismo di base, a cui nei giorni scorsi è arrivata la significativa adesione anche del Collettivo di Fabbrica della GKN."Una giornata storica - afferma PalP Lucca - che vede di nuovo tutte le realtà sindacali di base unite...