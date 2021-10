Un appuntamento con la storia: "San Martino, la quarta cattedrale" di Giuseppe Ghilarducci

venerdì, 1 ottobre 2021, 22:32

Lunedì 11 ottobre alle 18, presso la Cattedrale di San Martino a Lucca, si terrà la presentazione del libro di Giuseppe Ghilarducci "San Martino - La Quarta Cattedrale di Lucca, undici secoli di interventi".

Saluti: Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca, Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Raffaello Nardi, Pres. Acc. Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Un ricordo dell’autore da parte di Teresa Ghilarducci. Coordina Piero Ciardella dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. Presenta Franco Cardini, Storico.



La cattedrale come un organismo vivente, in cui ogni generazione cristiana ha voluto lasciare memoria di sé, del suo modo di intendere e vivere la fede, come un grande album di famiglia in cui è possibile ritrovare la memoria di chi è passato: dall’umile artigiano slavo che ha firmato l’architrave del portone principale, ai vescovi e signori che hanno dotato il tempio cittadino di insigni opere d’arte; dall’insigne reliquia del Volto Santo all’umile griglia di ferro appesa al soffitto, deputata alla celebrazione del “rito della stoppa”, vestigio medievale che continua a rammentare la caducità delle glorie umane; dalle pietre dell’edificio romanico all’altare bronzeo del vescovo Agresti.