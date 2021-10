Vandali contro Casapound, solidarietà da La Rete dei Patrioti

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:18

Per l'edizione 2021 di Lucca Comics & Games sono stati istituiti quattro parcheggi prenotabili straordinari a pagamento per i visitatori gestiti da Metro srl. Si tratta di piazzale Don Baroni, il Polo Fiere di via di Vitricaia, parcheggi di viale Luporini (camper più parcheggio auto) e al Cimitero urbano di...

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:11

Nell’ambito del programma Vivi Lucca 2021, l’associazione Pons Tectus di Pontetetto insieme a Paesi e quartieri di Lucca e con il patrocinio del Comune di Lucca, organizzano la serata “Pontetetto chiacchiera”.

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:37

È stato aggiornato all’anno 2020 l’osservatorio sui lavoratori parasubordinati, che riporta l’andamento del periodo 2015-2020 delle informazioni su professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata. Il numero totale di lavoratori parasubordinati contribuenti (professionisti più collaboratori) è passato da 1.434.856 del 2015 a 1.333.554 nel 2020.

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:33

Di seguito il messaggio di saluto del Teatro del Giglio a Giovanni Fedeli: «Salutiamo Giovanni, al fianco del Teatro del Giglio con la sua associazione "La Cattiva Compagnia" in tanti progetti teatrali e formativi dedicati a giovani e bambini.

mercoledì, 27 ottobre 2021, 09:26

Nel periodo gennaio - settembre 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati oltre 1,52 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati più di 160mila, per un totale di oltre 1,68 milioni di nuclei e quasi 3,8 milioni di persone coinvolte, per un...

martedì, 26 ottobre 2021, 20:12

Lucca Comics & Games si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Giovanni Fedeli, che aveva a lungo collaborato anche con il festival. Dal 2012 al 2017, con la Cattiva Compagnia infatti aveva partecipato all'organizzazione e alla messa in scena degli spettacoli offerti nello spazio teatro del Lucca...

martedì, 26 ottobre 2021, 17:51

Continua il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 che dovrà concludersi entro il 30 novembre prossimo. In accordo con l'amministrazione comunale, Metro srl invita caldamente gli utenti a prenotare l'appuntamento per gli uffici di via delle Città Gemelle o a utilizzare le procedure on line.

martedì, 26 ottobre 2021, 16:21

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 26 ottobre 2021, 16:09

Trenitalia consegna alla Regione l'undicesimo treno Rock e presenta una nuova offerta di servizi con più corse in occasione di Lucca Comics

martedì, 26 ottobre 2021, 11:36

Mercoledì 27 ottobre dalle 19, il gruppo Tuscany Women Network, formato da imprenditrici, professioniste, artigiane e artiste, si riunisce di nuovo dopo quasi due anni dall’ultimo incontro in presenza, presso Villa Agnese Suites a Lucca, Viale A. Marti 177, per un momento di networking e la presentazione delle nuove iniziative.