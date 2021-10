Vendita del depuratore di Veneri, Sinistra Italiana Toscana: "La Regione assuma finalmente un ruolo"

sabato, 16 ottobre 2021, 09:56

Sinistra Italiana Toscana interviene con una nota stampa in merito alla vendita del depuratore di Veneri: "Nonostante le numerose prese di posizione di forze politiche - esordisce -, Consiglieri Regionali e Comunali e le iniziative promosse da comitati e singoli cittadini in merito alla annunciata vendita di un importante impianto di depurazione per reflui cartari e civili ubicato a Veneri (Pescia), realizzato con denari pubblici 40 anni fa e di proprietà dei Comuni di Pescia e Villa Basilica, la Regione Toscana non ha trovato di meglio che "monitorare".

"Sinistra Italiana (e crediamo di essere in buona compagnia) - incalza - è interessata alla democrazia, al lavoro ed alla tutela dell'Ambiente fin dalla sua fondazione, e non intende demordere dalla richiesta di assunzione di responsabilità della Amministrazione Regionale. Chiediamo quindi al Presidente Giani ed a chi svolge il ruolo di Assessore all'ambiente ed alle attività produttive una assunzione di responsabilità precisa, visto che l'altro impianto di depurazione consortile dei reflui cartari di Porcari (Casa del Lupo) è di proprietà della Regione, e la vendita a privati di una infrastruttura strategica come il depuratore di Veneri a privati peraltro secondo il bando privo di ogni certificazione o soa che ne garantisca la capacità di gestirlo, bonificarlo, costruirvi nuovi stadi impiantistici, rappresenterebbe un pericolo".

"A fronte di una perizia giurata di 3650.00 euro - conclude - ed in presenza di crediti che vanta con questa realtà mai risultati esigibili sia la Regione a comperare l'impianto e si decida ad affrontare il tema aggiornamento tecnologico ed ambientale del trattamento acque/fanghi da depurazione cartaria nella sua complessità; il tutto nella massima trasparenza ed in accordo con le associazioni di categoria e i lavoratori, riportando due Comuni irresponsabili sulla "retta via"."