Vento forte, codice giallo in Appennino giovedì 21 ottobre

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 ottobre 2021, 16:31

È stata prorogata fino al 27 ottobre la possibilità di richiedere un sostegno economico al Comune riservata alle famiglie che sono risultate morose a causa della situazione di bisogno economico venutasi a creare in seguito all'emergenza epidemiologica.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:53

E’ dedicata ai ragazzi e alle ragazze, in particolare alle esperienze di autonomia di neo-maggiorenni che hanno alle spalle esperienze difficili, la giornata che domani, giovedì 21 ottobre, l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli dedicherà a Lucca.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:34

È stata pubblicata oggi l'ordinanza che stabilisce le nuove modalità di utilizzo dei parcheggi a pagamento all'interno e all'esterno del centro storico durante il periodo di allestimento e svolgimento della manifestazione Lucca Comics & Games 2021 per residenti nelle zone a traffico limitato (ZTL) e abbonati metro del parcheggio Carducci.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:06

Su iniziativa di Anpi Capannori con il patrocinio del Ccmune sabato 23 ottobre alle ore 15 nel piazzale della Chiesa di S.Andrea in Caprile sarà ricordato Luigi Perna in occasione della riqualificazione della targa in sua memoria.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:04

I titolari di prestazioni di invalidità civile ancorate al reddito (per esempio assegno mensile o pensione di inabilità) sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’INPS (modello RED) o all’Agenzia delle entrate (730, UNICO) per il calcolo delle prestazioni di invalidità civile.In assenza di tale comunicazione, INPS...

mercoledì, 20 ottobre 2021, 09:54

Sono state circa cinquanta le persone collegate alla Web Conference dello scorso 14 ottobre in cui il Prof. Rosina ha illustrato i risultati del Rapporto Giovani 2021. L’incontro ha offerto indicazioni, spunti di riflessione, prime risposte e linee d’intervento su come i giovani hanno vissuto il 2020.

martedì, 19 ottobre 2021, 17:55

Entra nel vivo Lucca Educa, il progetto di supporto alla genitorialità e all’educazione, basato sui temi dell’educazione, dell'ascolto diretto e della condivisione con ragazzi e adulti dei rispettivi bisogni. Cinque sono gli appuntamenti organizzati dalla Società Cooperativa Sociale Zefiro per una rassegna realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di...

martedì, 19 ottobre 2021, 14:13

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 19 ottobre 2021, 13:37

Spid per accedere ai servizi online: da oggi i cittadini possono recarsi all'Urp per avere assistenza e supporto per ottenere le proprie credenziali

martedì, 19 ottobre 2021, 11:18

L’Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della ASL Toscana nord ovest ha reso pubblico il report dei primi 9 mesi dell’anno relativo agli infortuni sul lavoro nel territorio aziendale.