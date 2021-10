Vento forte di Grecale, codice giallo domenica 24 ottobre su quasi tutta la regione

Altre notizie brevi

venerdì, 22 ottobre 2021, 22:59

I sindacati Cgil, Cisl e Uil si esprimono in merito alle novità emerse nell’ambito della vertenza che interessa la Essity, comunicate dalla azienda: un giudizio che potranno dare quando verranno messi a conoscenza del piano industriale che ancora manca.

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:35

Il sindaco Alessandro Tambellini, a seguito delle richieste pervenute dalla Questura di Lucca, ha firmato oggi le ordinanze relative alle limitazioni alla vendita di armi e quelle per la vendita e la somministrazione degli alimenti e bevande durante Lucca Comics & Games 2021.

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:30

"La linea ferroviaria Lucca-Aulla è una tratta totalmente inadeguata, indietro di trent'anni rispetto ad altre linee ferroviarie toscane. Passeggeri e pendolari sono costretti ad affrontare vere odissee quotidiane per raggiungere Lucca o Aulla, situazione che diventa impossibile in concomitanza di interventi sulla linea.

venerdì, 22 ottobre 2021, 14:35

Sul sito www.inps.it è disponibile la domanda di reversibilità in modalità precompilata.Il nuovo servizio on line rende Inps sempre più vicino al cittadino in modo proattivo assistendo l’utente nella presentazione della domanda, con i dati già precaricati, disponibili negli archivi dell’Istituto.La procedura automatizzata, a seguito della eliminazione della pensione per...

venerdì, 22 ottobre 2021, 14:06

«Le notizie che riguardano la vicenda della cartiera Essity sono incoraggianti e lasciano intravedere una positiva soluzione della vertenza. Ci auguriamo vivamente che le dichiarazioni dell'azienda circa il fatto che non sono previste riduzioni di personale e di volumi produttivi trovino riscontro concreto nei prossimi mesi.

venerdì, 22 ottobre 2021, 12:27

"Dopo un anno di fermo - afferma Lav -, siamo a un punto di svolta per raggiungere un risultato storico che ci porterà, finalmente, a dire addio agli allevamenti di visoni in Italia. Mai era accaduto prima che questi allevamenti fossero obbligati a fermare le loro produzioni per un anno:...

venerdì, 22 ottobre 2021, 10:47

La Casa del Popolo di Lucca domani (sabato 23 ottobre) festeggia tre anni. A farla nascere la Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca, nata nel 2009, che ha avuto come primo presidente il compianto compagno Francesco Giuntoli."In questi tre anni - si legge nella nota - la...

venerdì, 22 ottobre 2021, 09:35

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la procedura “Greenpass50+”, il servizio per la verifica del green pass destinato ad aziende private sopra i 50 dipendenti (circa 35.000, con 7,5 milioni di dipendenti) ed anche gli enti pubblici (escluse le scuole) non gestiti da NoiPA, indipendentemente dal numero di dipendenti.Le...

giovedì, 21 ottobre 2021, 21:21

Le segreterie regionali dei sindacati FILT, FIT, UILT, UGL, FAST e ORSA hanno proclamato uno sciopero del personale front line di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana della regione Toscana.

giovedì, 21 ottobre 2021, 18:25

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questo pomeriggio a Boveglio, nel comune di Villa Basilica, per la ricerca di una persona disorientata nel bosco, ma in buono stato di salute. E' stato attivato l'elicottero Drago del nucleo VF di Bologna che, una volta perlustrata la zona,...