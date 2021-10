Zappia: "Presenterò una nuova interpellanza sulla lettiera dei gatti"

venerdì, 1 ottobre 2021, 22:35

Il consigliere comunale Bruno Zappia torna sullo spreco di soldi pubblici, stavolta sulla lettiera dei gatti già fatte in materiale compostabile con la raccolta dell'umido.

"E' di alcune settimane la campagna social dell'assessore Del Chiaro - esordisce il leghista, accompagnato dal suo predecessore ovveroil signor Ciacci, presidente Ascit".

Secondo Zappia i 200kg di indifferenziati prodotti per ciascun gatto sono relativi ai comuni ben più urbanizzati di Capannori.

"A Capannori quasi tutti i gatti domestici godono di giardini privati, aree ampie e verdi o campi dove tendono a espletare tutti i loro bisogni fisiologici - afferma il consigliere comunale".



"Le lettiere - si legge nella nota -sono costituite da materiale minerale e bentonitico di provenienza completamente naturale e addirittura biologica, quindi già pienamente compatibili con l'organico domestico".

"A cosa serve -si interroga il politico elargire soldi pubblici sottratti dalla Tari per incentivare l'acquisto di lettiere biodegradabili se a Capannori sono già in commercio compostabili e i gatti preferiscono scendere in campo e fare i loro bisogni?".

"Serve- risponde alla domanda Zappia - a disvelare la profonda ignoranza in materiia di rifiuti abbinata al desiderio di buttare fumo negli occhi per attirare l'attenzione su argo,menti inutili voltando lo sgurdo dall'altra parte rispetto ai fossi irrigui, stradine tra le corti, campagne completamente invase dai rifiuti non raccolti da Ascit".