A Lucca il nuovo libro di Massimo Toschi presentato da Romano Prodi

Altre notizie brevi

martedì, 9 novembre 2021, 15:52

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 9 novembre 2021, 15:38

Non si sono fermati nemmeno durante le intense giornate di Lucca Comics and Games e, dopo l’Oltreserchio, i cantieri per il rifacimento del manto stradale sono arrivati anche in Brancoleria, nel Morianese, a San Pietro a Vico, San Concordio e Santa Maria del Giudice.

martedì, 9 novembre 2021, 15:36

Per tutte le famiglie che si sono trovate in ritardo a far fronte al contributo per i servizi scolastici ci sarà la possibilità di mettersi in pari, in modo così da completare la propria contribuzione alle mense e ai pulmini, il tutto in un’ottica di equità contributiva per cui è...

martedì, 9 novembre 2021, 15:35

L’amministrazione comunale rimborsa tutti quei soggetti che nel corso del 2020 sono stati interessati da agevolazioni o esenzioni della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap) decise dall’amministrazione comunale, ma che non ne hanno usufruito poiché avevano già versato l’intero importo.

lunedì, 8 novembre 2021, 22:33

Il segretario del Circolo Centro Storico Pd Roberto Panchieri analizza la recente possibilità-proposta che anche il centrodestra possa ricorrere, per scegliere i candidati, alle primarie:

lunedì, 8 novembre 2021, 22:23

Nuovo lotto di manutenzione del Consorzio 1 Toscana Nord sul Pubblico Condotto: la principale arteria idraulica che attraversa la Città di Lucca, e che garantisce anche l'approvvigionamento d'acqua alle colture del territorio.Durante la stagione estiva, quando il canale viene mantenuto carico per consentire l’adeguato approvvigionamento idrico a fini irrigui, l'Ente...

lunedì, 8 novembre 2021, 22:05

Capolavori immortali, Leonardo scultore e le implicazioni medico-scientifiche nell’osservazione di un’opera d’arte. Questi sono solo alcuni degli elementi di interesse della conferenza dal titolo “It’s obviously Leonardo!” che si terrà mercoledì 10 novembre alle ore 17.30 nella Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco.

lunedì, 8 novembre 2021, 21:58

Sabato 18 dicembre la Provincia di Lucca rinnoverà la composizione del Consiglio provinciale che era in carica dal 16 dicembre 2019, giorno successivo alle elezioni di 2° livello previste dalla riforma Delrio per le amministrazioni provinciali.

lunedì, 8 novembre 2021, 21:45

La visita all'ex ospedale di Maggiano prevede un percorso all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico: Giardino della Direzione, Chiostro del pozzo, Chiostro della divisione femminile, Chiostro della divisione maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica per ripercorrere le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII...

lunedì, 8 novembre 2021, 18:50

L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute rende noto che martedì 9 novembre 2021 alle ore 18.30, nella cappella dell'ospedale San Luca di Lucca, sarà celebrata una messa in suffragio dell’infermiera Giovanna Colombini, vittima di una tragica fatalità. Con lei saranno ricordati tutti i medici e gli operatori sanitari defunti.