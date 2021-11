Alla Casa del popolo si torna a parlare del G8 di Genova vent'anni dopo

Altre notizie brevi

martedì, 23 novembre 2021, 23:22

Per la giornata di domani mercoledì 24 novembre, Cgil Cisl e Uil lanciano lo sciopero dei lavoratori del gruppo Pam Panorama che vede due punti vendita anche nel nostro territorio - uno a Altopascio (circa 20 dipendenti), uno a Viareggio (40-50 dipendenti).

martedì, 23 novembre 2021, 15:28

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 23 novembre 2021, 12:05

Venerdì prossimo, 26 novembre, dalle ore 15 alle ore 18:30, si svolgerà la video conferenza "Coltiviamo il rispetto". L'evento è organizzato dalla Direzione medica dell'ospedale "San Luca" di Lucca ed è un'iniziativa "Ospedale bollino rosa" (gli ospedali italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie...

martedì, 23 novembre 2021, 11:09

La lotta contro le diseguaglianze e quella contro i cambiamenti climatici sono da sempre due grandi priorità dell’impegno culturale e politico dell’Associazione “Sinistra con”. Proseguendo nell’impegno per promuovere su questi temi dibattito e mobilitazione, oltre che lavoro politico e amministrativo locale, l’Associazione “Sinistra con” organizza per giovedì 25 novembre alle...

martedì, 23 novembre 2021, 09:54

"Matteo Renzi chiudendo i lavori di una nuova grande Leopolda ha confermato per la politica italiana la via del terzo polo Riformista e Liberale, dichiarando "al voto né con il centrodestra né con Pd-M5stelle: il centro sarà uno spazio politico decisivo": i coordinatori di Italia Viva di Lucca e i...

lunedì, 22 novembre 2021, 18:15

Giovedì 25 novembre, alle ore 16:00, nei locali del Centro Chiavi d’Oro di Lucca, nel quadro delle iniziative volte a favorire il benessere fisico e psichico dei Soci e dei Frequentatori, incontro con il dottor Alberto Tomasi, già Direttore del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica ASL2-Lucca, che parla sul tema:...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:41

Giovani Europeisti Verdi della Toscana appoggiano la manifestazione studentesca dello scorso venerdì date le condizioni precarie in cui gli studenti sono spesso costretti a trascorrere l'anno scolastico. Luca Fidia Pardini, nonchè co-coordinatore Gev Toscana ed Europa Verde Lucca fa il punto della situazione sul caso Paldini e dell'istituto Civitali."Da anni...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:00

Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, esprime la sua soddisfazione per una questione risolta sul territorio capannorese: "Da molto tempo il parapetto del ponte in Via del Fanuccio a Marlia vicino al Supermercato Esselunga era crollato ed era stata intallata al suo posto una rete colorata di plastica che certamente non...

lunedì, 22 novembre 2021, 16:32

Un intervento di straordinaria manutenzione che interesserà circa 50 punti luce in 6 strade di Sant’Anna e l’installazione di ulteriori 12 punti luce in via Amendola, in corrispondenza del nuovo percorso ciclo pedonale che verrà realizzato nell’ambito dei Quartieri Social-Piu Sant’Anna.

lunedì, 22 novembre 2021, 16:04

Martedì 23 novembre alle ore 18:00, sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani del Comune di Lucca incontrerà i volontari e le volontarie del Progetto Tutor: un’opportunità per giovani tra i 16 e i 25 anni di seguire e aiutare un bambino o una bambina nel suo percorso scolastico, I giovani coinvolti potranno...