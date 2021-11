Associazioni, enti no profit, comitati e gruppi di volontariato che operano nel sociale: c'è l'avviso pubblico per fare richiesta di contributo

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:27

Un nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro.EBCT Toscana presenta www.toscanajobs.it, il nuovo strumento nato per sostenere sia tutte quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro, sia le aziende che ricercano personale qualificato in linea con le loro esigenze.Una volta...

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:49

Martedì 23 novembre nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, in occasione della giornata nazionale di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori testa-collo, la struttura di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Luca, diretta dal dottor Riccardo Mario Piane. garantirà alla cittadinanza visite gratuite per la diagnosi precoce di questa grave patologia.

martedì, 16 novembre 2021, 17:25

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha individuato sul proprio territorio le postazioni (con orari dedicati) a cui, da domani, mercoledì 17 novembre, studenti e alunni delle scuole potranno eseguire il tampone rapido in caso di contagi in classe.

martedì, 16 novembre 2021, 16:32

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 15 novembre 2021, 14:10

Tornano, dopo il lungo stop causato dalla pandemia, gli incontri sulla storia della musica dello Sky Stone & Songs, 'Friday I'm in Love' e lo fanno in occasione dell'uscita del live 'No Nukes' di Bruce Springsteen, dedicando una serata a questo album, ritenuto 'fondamentale' nella discografia del Boss.

lunedì, 15 novembre 2021, 10:51

È iniziata la campagna di comunicazione dell’Inps per il riscatto di laurea, strumento con il quale le persone possono intervenire sul loro futuro.Con il claim “La vita è fatta di due cose: ciò che accade e ciò che facciamo accadere” l’Inps pone l’accento sul fatto che il nostro futuro non...

domenica, 14 novembre 2021, 19:59

Italia dei Valori Lucca: "Non ci sono le condizioni per firmare il patto di coalizione del centro sinistra".

domenica, 14 novembre 2021, 19:57

I responsabili dei settori di lavoro di Italia Viva Lucca, dopo ampia discussione introdotta dai Coordinatori, hanno dato il via alla consultazione degli iscritti, sulle prime 12 schede programmatiche per le elezioni a Lucca del prossimo anno:

domenica, 14 novembre 2021, 19:56

La sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’avviso di criticità di “codice giallo” emesso nella giornata di ieri.

sabato, 13 novembre 2021, 16:46

Un brutto contrasto tra due giocatori sul campo sportivo di Sant'Alessio, oggi pomeriggio verso le 16, durante una partita di calcio, ha richiesto l'invio di ambulanza e auto-medica per soccorrere uno dei due calciatori, un ragazzo di 20 anni, che caduto a terra ha perso conoscenza oltre ad aver riportato...