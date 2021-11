Bando affitti commerciali, uffici Confcommercio a disposizione

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:17

A seguito della decisione del comune di Lucca di aprire un nuovo bando del valore di 800 mila euro, pensato come forma di sostegno nel pagamento dell'affitto per le imprese commerciali e artigianali danneggiate dalle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria, Confcommercio rende noto a tutte le attività interessate da questo bando di aver attivato un proprio sportello dedicato, al quale gli imprenditori potranno rivolgersi per ottenere assistenza nel disbrigo delle pratiche. Ricordando come i termini per presentare la domanda scadano domenica 28 novembre, Confcommercio invita tutti gli imprenditori a contattare gli uffici dell'associazione (referenti Nicola D'Olivo – dolivonicola@confcommercio.lu.it - 0583/473135; Fabio Salvetti –salvettifabio@confcommercio.lu.it – 0583/473140).