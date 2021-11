Capannori, in corso il censimento Istat

Altre notizie brevi

martedì, 2 novembre 2021, 15:25

In occasione della ricorrenza del 4 novembre l'amministrazione comunale deporrà 30 corone d'alloro presso i monumenti ai caduti di altrettante frazioni del territorio:Badia di Cantignano, Camigliano, Capannori, Carraia, Castelvecchio di Compito, Coselli, Gragnano, Guamo, Lammari, Lunata, Marlia, Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Petrognano, Pieve S. Paolo, Ruota, S. Andrea in Caprile, S.

martedì, 2 novembre 2021, 15:24

Sarà inaugurata sabato 6 novembre alle ore 16.00 al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra "La scuola...una volta' a cura dell'associazione culturale 'Ponte, realizzata in collaborazione con il Comune.

martedì, 2 novembre 2021, 15:22

Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale di Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva che si è svolta in remoto giovedì 28 ottobre scorso e che ha visto la conferma di Patrizia De Luise alla carica di presidente.

martedì, 2 novembre 2021, 14:31

Domani 3 novembre nuova perturbazione in transito con piogge sparse a partire dai settori nord ovest in estensione al resto della regione. Il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo il 3 novembre per temporali anche forti soprattutto a nord ovest della Toscana e per...

martedì, 2 novembre 2021, 14:20

Una grave perdita per la Uil area nord toscana: nella giornata di lunedi 1 novembre è venuto a mancare Giocondo Braschi, membro di segreteria della Uil pensionati di Lucca ed ex direttore del patronato Ital Uil.Il segretario della Uil pensionati, Guido Carignani, nel mentre non può esimersi dal ricordare tutti...

martedì, 2 novembre 2021, 12:35

E' stata prorogata fino al prossimo 24 novembre l'apertura del bando emesso dal Comune per l'assegnazione dei contributi in conto affitto per il 2021 a sostegno dei cittadini che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione della casa dove risiedono. Il bando è consultabile sul sito del...

martedì, 2 novembre 2021, 11:58

In vista delle elezioni amministrative che il prossimo anno riguarderanno anche il comune di Lucca, l’amministrazione comunale ricorda che i cittadini interessati possono presentare domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale entro il 30 novembre prossimo.

lunedì, 1 novembre 2021, 17:19

Mai come quest'anno il festival ha contribuito a promuovere la città sul piano nazionale e internazionale. Oltre ad essere stata presente per quatto giorni in tutte le principali edizioni dei giornali e dei telegiornali italiani, la manifestazione ha contato anche un'importante presenza di stampa internazionale.

domenica, 31 ottobre 2021, 18:30

Il Gruppo Attività Sant'Angelo dopo il periodo di stop legato alla pandemia, ha ripreso già nel periodo estivo le sue attività con il successo della festa del Tordello e della birra seppur a capienza ridotta e nel rispetto delle disposizioni anti covid.

domenica, 31 ottobre 2021, 11:48

Guadalupe Capizzano, presidente Opi Lucca, intervenendo al Festival della Salute di Viareggio, ha riaffermato il ruolo "centrale "della figura dell'infermiere all'interno del "sistema sanità".