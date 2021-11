Cartario, Fantozzi (FdI): "Ho preso l'impegno di far discutere in commissione regionale il problema del rincaro di materie prime ed energia"

venerdì, 26 novembre 2021, 13:36

"Ho preso l'impegno di far discutere in Commissione regionale il problema del rincaro di materie prime ed energia, i prezzi saliti vertiginosamente stanno creando non poche difficoltà alle aziende cartarie. La Regione Toscana deve sollecitare il Governo ad interventi decisi per sostenere le aziende contro gli aumenti speculativi. Il settore cartario rappresenta il polmone economico di Lucca e della sua provincia con ben 10mila addetti ed un fatturato di oltre 4 miliardi. Non possiamo permetterci che le attività rallentino la produzione perché il contraccolpo economico e sociale sarebbe gravissimo" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico.

"Servirebbe una cabina di regia per affrontare tutti gli aspetti della crisi del settore cartario, su cui si riverberano anche altre situazioni di crisi come quella che sta attanagliando il settore editoriale. Un intervento del Governo non è più procrastinabile visto che si tratta di attività definite essenziali perché garantiscono ai cittadini l'accesso ai prodotti igienico-sanitari, alimentari, all'informazione. La sostenibilità del presente potrebbe anche complicare la sfida green del futuro, ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro da tutelare con ogni mezzo così come il bagaglio di competenze e professionalità delle nostre aziende" fa notare Fantozzi.