Codice giallo per ghiaccio dalle 20 di lunedì fino a martedì 30 novembre

Altre notizie brevi

lunedì, 29 novembre 2021, 15:42

Diventare produttore musicale: all'istituto Jam Academy di Lucca (www.centromusicajam.it) sono aperte le iscrizioni all'open day di orientamento universitario per il corso Bachelor of Arts in Music Production. L'evento, che si terrà sabato 18 dicembre 2021, fornirà ai futuri studenti informazioni sui percorsi di studio (anche in Music Performance) per l'anno...

lunedì, 29 novembre 2021, 15:40

Sono aperte fino al 6 dicembre le iscrizioni ai corsi di lingua straniera 2021/2022 per adulti che si terranno alla biblioteca comunale 'Ungaretti' al polo culturale Artèmisia di Tassignano. I corsi sono promossi dall'amministrazione comunale e organizzati dalle associazioni Amici del Melograno di San Leonardo in Treponzio e Amici del...

lunedì, 29 novembre 2021, 15:31

L'associazione Sinistra con raccoglie le firme per sostenere la candidatura di Francesco Raspini alle primarie per le scelta del candidato a sindaco del centrosinistra, in programma domenica 19 dicembre.

sabato, 27 novembre 2021, 19:31

Riscoprire antichi tracciati su cui si consumarono vite, sogni e speranze di pellegrini avvolti in abiti di tela non è solo la rievocazione di un passato suggestivo ma lontano, ma anche e soprattutto la riproposizione di uno stile comportamentale che distingue l’uomo che vive in armonia con se stesso e...

sabato, 27 novembre 2021, 13:42

Questa domenica 28 novembre è la prima domenica di Avvento, inizia dunque il percorso liturgico verso il Natale. L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha inviato una lettera a tutte le comunità, intitolata «In ogni tempo e in ogni uomo. Incontrare, ascoltare e discernere per non perdere l’appuntamento con Dio».

sabato, 27 novembre 2021, 08:50

Dopo tanta attesa e tanta pubblicità, deve ancora attendere la ripresa del tradizionale mercatino "Arti & Mestieri" di Piazza San Giusto, e stavolta la colpa è del maltempo. Le avverse condizioni meteo che da alcuni giorni imperversano sulla nostra regione, non ne consentono un regolare svolgimento, soprattutto per questioni di sicurezza.

sabato, 27 novembre 2021, 08:48

Natale e Capodanno a Lucca 2021 - Da un suono...all’altro", con il contributo del comune di Lucca, il 19 dicembre all'auditorium Pia Casa Lucca. Conduce il prof. Renzo Cresti, musicologo, socio onorario SIMC. Con la partecipazione del M° Andrea Talmelli.

venerdì, 26 novembre 2021, 19:13

Saranno novanta, anziché sessanta, i giorni concessi dal Comune di Lucca per presentare le osservazioni al piano operativo adottato dal consiglio comunale lo scorso 26 ottobre e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 10 novembre. La nuova scadenza slitta quindi dall'8 gennaio al 7 febbraio.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:30

La progettazione cooperativa si candida ad essere un partner serio e affidabile nel percorso di attuazione del PNRR, che metterà a dura prova le capacità tecniche delle pubbliche amministrazioni, che vengono, purtroppo, da anni di politiche di austerità con scarsi investimenti organizzativi e non sufficiente attenzione all’innovazione e al ricambio generazionale.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:25

I consiglieri Angelini, Bertola, Casali, componenti l'assemblea al consorzio di bonifica Toscana Nord, presentano un emendamento urgente da inserire alla proposta di delibera in approvazione, riguardante del piano di manutenzione dei fossi e canali per il 2022, all'esame della assemblea il 29 novembre.Nell'emendamento si chiede che venga fatta dal consorzio...