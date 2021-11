Coronavirus, 106 contagi in una settimana in Lucchesia

martedì, 23 novembre 2021, 15:28

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi dal 16 al 22 novembre 2021 sono stati 928 con 65 comuni coinvolti.

Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 848 con 71 comuni coinvolti.

Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 123 nuovi casi positivi di cui 32 (il 27%) di età inferiore ai 35 anni.

Carrara 59, Massa 60, Montignoso 4.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2132

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 87

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 22 novembre 2021): 144.466 prime dosi e 141.721 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,5%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.117.

ZONA LUNIGIANA: 32 nuovi casi positivi di cui 8 (il 25%) di età inferiore ai 35 anni.

Aulla 5, Filattiera 2, Fivizzano 2, Fosdinovo 7, Licciana Nardi 5, Mulazzo 1, Pontremoli 3, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 6.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 347

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 13

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 35.429 prime dosi e 34.774 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’82,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 1.221.

ZONA PIANA DI LUCCA: 106 nuovi casi positivi di cui 42 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 5, Capannori 27, Lucca 55, Montecarlo 3, Pescaglia 5, Porcari 10, Villa Basilica 1.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.518

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 128

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 127.397 prime dosi e 126.453 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’87,2%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.709.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 46 nuovi casi positivi di cui 16 (pari al 34%) hanno meno di 35 anni.

Barga 4, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 22, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 2, Pieve Fosciana 2, San Romano in Garfagnana 7, Vagli di Sotto 2.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 720

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 32

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 30.507 prime dosi e 30.552 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’86,9%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 1.095.

ZONA PISANA: 175 nuovi casi positivi di cui 64 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni.

Calci 4, Cascina 46, Crespina Lorenzana 6, Fauglia 7, Orciano Pisano 3, Pisa 75, San Giuliano Terme 22, Vecchiano 5, Vicopisano 7.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 4.763

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 138

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 116.354 prime dosi e 114.563 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.710.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 92 nuovi casi positivi di cui 34 (pari al 37%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 3, Calcinaia 9, Capannoli 2, Casciana Terme Lari 8, Montecatini Val di Cecina 2, Palaia 1, Pomarance 14, Ponsacco 13, Pontedera 28, Santa Maria a Monte 12.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.721

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 90

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 132.059 prime dosi e 130.781 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88,1%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 3.517.

ZONA LIVORNESE: 212 nuovi casi positivi di cui 89 (pari al 42%) hanno meno di 35 anni.

Collesalvetti 23, Livorno 189.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.697

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 97

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 146.339 prime dosi e 143.011 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’84,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.460.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 56 nuovi casi positivi di cui 20 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni.

Campiglia Marittima 11, Castellina Marittima 3, Cecina 22, Montescudaio 5, Piombino 6, Rosignano Marittimo 6, Suvereto 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 976

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 51

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 94.862 prime dosi e 93.537 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’85,4%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.575.

ZONA ELBA: 4 nuovi casi positivi di cui 1 (il 25%) con meno di 35 anni.

Campo nell’Elba 1, Capoliveri 1, Porto Azzurro 1, Portoferraio 1.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 242

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 8

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 26.893 prime dosi e 27.162 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’81,4%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 549.

ZONA VERSILIA: 82 nuovi casi positivi di cui 35 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 6, Forte dei Marmi 8, Massarosa 15, Pietrasanta 9, Seravezza 2, Viareggio 42.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.103

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 50

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 116.669 prime dosi e 113.918 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88,1%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 16 al 22 novembre: 2.503.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio al 23 novembre:

all’ospedale di Livorno ci sono 19 ricoverati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva;

all’ospedale di Lucca 20 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 19 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva;

all’ospedale Versilia 15 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva;

all’ospedale di Pontedera 5 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva:

all’ospedale di Cecina 4 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” al 23 novembre sono in totale 82 (il 16 novembre erano 71) di cui 17 in terapia intensiva (sette giorni fa erano 10).

SITUAZIONE NELLE SCUOLE

Questi i casi Covid scolastici negli ultimi sette giorni nelle singole zone dell’Azienda: Apuane 12; Lunigiana 4; Piana di Lucca 23; Valle del Serchio 11; Pisana 33; Alta Val di Cecina Val d’Era 14; Livornese 56; Valli Etrusche 12; Elba 1; Versilia 10.

ALTRI DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Ad oggi, 23 novembre 2021, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 90.278 (+694 rispetto a sette giorni fa) mentre i soggetti in isolamento sono 6.553 (+67 rispetto a martedì scorso, 16 novembre).

Oggi sono stati rilevati due decessi, entrambi nell’ambito territoriale di Pisa. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 10 (5 nell’ambito di Massa Carrara, 2 nell’ambito di Lucca, 2 nell’ambito di Pisa, 1 nell’ambito della Versilia).

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 22 novembre le vaccinazioni effettuate sono 1.961.808, di cui 970.975 per prime dosi. Sono stati vaccinati 498.415 donne e 472.560 uomini.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 164.007 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 151.723 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 146.771 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.273 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 104.153; la fascia 20-29 con 95.787; la fascia d’età 80-89 con 88.414; la fascia 0-19 con 67.828 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 21.019.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.