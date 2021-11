Gev Toscana-Europa Verde Lucca: "La scuola viene prima del profitto"

lunedì, 22 novembre 2021, 17:41

Giovani Europeisti Verdi della Toscana appoggiano la manifestazione studentesca dello scorso venerdì date le condizioni precarie in cui gli studenti sono spesso costretti a trascorrere l'anno scolastico. Luca Fidia Pardini, nonchè co-coordinatore Gev Toscana ed Europa Verde Lucca fa il punto della situazione sul caso Paldini e dell'istituto Civitali.



"Da anni sono confinati in containers fatiscenti situati davanti all'ospedale Campo di Marte e in attesa della ristrutturazione dell'edificio originario nel centro storico - dichiara- . Un immobile, tra l'altro, che versa in pessime condizioni strutturali da anni".



"Lucca è piena di strutture storiche spesso preda dello sguardo famelico di imprenditori e gruppi interessati a un'ipotetica riqualificazione solo per ricavarne il profitto come il caso dell'ex manifattura tabacchi - fa sapere il coordinatore -. E questo appare paradossale quando istituzioni quali la scuola sulla quale si basa il futuro dell'intera società, necessessiterebbero davvero maggiori attenzioni".



"Per questo - conclude la nota - chiedono gli studenti, di sollecitare i vari livelli delle amministrazioni locali affinchè le problematiche del mondo scolastico siano trattate con un occhio di riguardo e siano date in modo particolare risposte e tempi certi a tutti coloro confinati nei containers".