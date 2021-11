Giani all'Imt di Lucca: "Un crogiolo di innovazione a livello internazionale"

Altre notizie brevi

giovedì, 18 novembre 2021, 16:21

Venerdì 19 novembre alle ore 21 sul canale youtube della Diocesi di Lucca verrà presentata la fase operativa del Cammino sinodale. Sono convocati tutti i membri del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio Presbiterale e della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, nonché i direttori e membri degli Uffici pastorali diocesani.Alla presentazione...

giovedì, 18 novembre 2021, 16:19

Un ciclista è stato investito da una moto stamattina, intorno alle 11.30, in via Lupinaia - percorso via Francigena - a Lucca. E' stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Luca per trauma agli arti inferiori. L'uomo ferito ha 67 anni e risulta residente a Genova.

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:11

Dopo l’annullamento 2020 causa covid, torna dal 4 dicembre al 9 gennaio la tradizionale Fiera di Natale in piazza Napoleone, piazza che vedrà anche la presenza della pista del ghiaccio. Ad annunciarlo Anva Lucca, il sindacato ambulanti di Confesercenti, che ha ottenuto dall’amministrazione comunale l’allungamento del periodo previsto per questo...

mercoledì, 17 novembre 2021, 15:30

Porta Elisa accesa di colore viola per la Giornata mondiale della prematurità che si celebra ogni anno il 17 novembre.

mercoledì, 17 novembre 2021, 12:52

E' stato pubblicato ieri (16 novembre) l'avviso col quale l'amministrazione comunale intende assegnare un contributo alle associazioni, istituzioni, enti, comitati e gruppi di volontariato che operano per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno della persona e della collettività, nonché per attivare e potenziare nuovi servizi e iniziative di carattere sociale.

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:27

Un nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro.EBCT Toscana presenta www.toscanajobs.it, il nuovo strumento nato per sostenere sia tutte quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro, sia le aziende che ricercano personale qualificato in linea con le loro esigenze.Una volta...

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:49

Martedì 23 novembre nella Cittadella della Salute “Campo di Marte”, in occasione della giornata nazionale di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori testa-collo, la struttura di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Luca, diretta dal dottor Riccardo Mario Piane. garantirà alla cittadinanza visite gratuite per la diagnosi precoce di questa grave patologia.

martedì, 16 novembre 2021, 17:25

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha individuato sul proprio territorio le postazioni (con orari dedicati) a cui, da domani, mercoledì 17 novembre, studenti e alunni delle scuole potranno eseguire il tampone rapido in caso di contagi in classe.

martedì, 16 novembre 2021, 16:32

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 15 novembre 2021, 14:10

Tornano, dopo il lungo stop causato dalla pandemia, gli incontri sulla storia della musica dello Sky Stone & Songs, 'Friday I'm in Love' e lo fanno in occasione dell'uscita del live 'No Nukes' di Bruce Springsteen, dedicando una serata a questo album, ritenuto 'fondamentale' nella discografia del Boss.