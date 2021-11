Il Consorzio propone alle scuole un progetto di educazione ambientale

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:37

Si terrà giovedì 11 novembre alle 17.30 presso la chiesina della Biblioteca Agorà in via delle Trombe a Lucca e via web tramite piattaforma Zoom “Tira un'aria nuova” un incontro per conoscere in modo approfondito tutte le opportunità per poter usufruire di finanziamenti pubblici per la sostituzione di vecchie caldaie...

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:01

Due iniziative in agenda giovedì 11 novembre a Sesto di Moriano (via Ludovica, 628).

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:33

Fondazione Onda, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia l’(H)-Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per...

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:54

Lunedì 29 novembre alle ore 17, presso l'Auditorium del Suffragio in Piazza del Suffragio a Lucca, si terrà la presentazione del libro "Sentinella, quanto resta della notte" di Massimo Toschi. Saluti di Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca, Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca, Luca Menesini, Pres. della Provincia di Lucca.

martedì, 9 novembre 2021, 15:52

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 9 novembre 2021, 15:38

Non si sono fermati nemmeno durante le intense giornate di Lucca Comics and Games e, dopo l’Oltreserchio, i cantieri per il rifacimento del manto stradale sono arrivati anche in Brancoleria, nel Morianese, a San Pietro a Vico, San Concordio e Santa Maria del Giudice.

martedì, 9 novembre 2021, 15:36

Per tutte le famiglie che si sono trovate in ritardo a far fronte al contributo per i servizi scolastici ci sarà la possibilità di mettersi in pari, in modo così da completare la propria contribuzione alle mense e ai pulmini, il tutto in un’ottica di equità contributiva per cui è...

martedì, 9 novembre 2021, 15:35

L’amministrazione comunale rimborsa tutti quei soggetti che nel corso del 2020 sono stati interessati da agevolazioni o esenzioni della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap) decise dall’amministrazione comunale, ma che non ne hanno usufruito poiché avevano già versato l’intero importo.

lunedì, 8 novembre 2021, 22:33

Il segretario del Circolo Centro Storico Pd Roberto Panchieri analizza la recente possibilità-proposta che anche il centrodestra possa ricorrere, per scegliere i candidati, alle primarie:

lunedì, 8 novembre 2021, 22:23

Nuovo lotto di manutenzione del Consorzio 1 Toscana Nord sul Pubblico Condotto: la principale arteria idraulica che attraversa la Città di Lucca, e che garantisce anche l'approvvigionamento d'acqua alle colture del territorio.Durante la stagione estiva, quando il canale viene mantenuto carico per consentire l’adeguato approvvigionamento idrico a fini irrigui, l'Ente...