Italia Viva: "Iniziativa per consolidare il terzo polo riformista e liberale a Lucca e in provincia"

Altre notizie brevi

martedì, 23 novembre 2021, 23:22

Per la giornata di domani mercoledì 24 novembre, Cgil Cisl e Uil lanciano lo sciopero dei lavoratori del gruppo Pam Panorama che vede due punti vendita anche nel nostro territorio - uno a Altopascio (circa 20 dipendenti), uno a Viareggio (40-50 dipendenti).

martedì, 23 novembre 2021, 15:28

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 23 novembre 2021, 12:05

Venerdì prossimo, 26 novembre, dalle ore 15 alle ore 18:30, si svolgerà la video conferenza "Coltiviamo il rispetto". L'evento è organizzato dalla Direzione medica dell'ospedale "San Luca" di Lucca ed è un'iniziativa "Ospedale bollino rosa" (gli ospedali italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie...

martedì, 23 novembre 2021, 11:09

La lotta contro le diseguaglianze e quella contro i cambiamenti climatici sono da sempre due grandi priorità dell’impegno culturale e politico dell’Associazione “Sinistra con”. Proseguendo nell’impegno per promuovere su questi temi dibattito e mobilitazione, oltre che lavoro politico e amministrativo locale, l’Associazione “Sinistra con” organizza per giovedì 25 novembre alle...

martedì, 23 novembre 2021, 08:35

Continua alla Casa del Popolo la riflessione sugli eventi accaduti al G8 di Genova nel 2001. Dopo l'iniziativa del 25 luglio scorso col dibattito che vide protagonista la rivista DinamoPress con il suo redattore Luca Peretti e alcune/i lucchesi testimoni dei fatti, domani (mercoledì 24 novembre) alle ore 18.00 viene...

lunedì, 22 novembre 2021, 18:15

Giovedì 25 novembre, alle ore 16:00, nei locali del Centro Chiavi d’Oro di Lucca, nel quadro delle iniziative volte a favorire il benessere fisico e psichico dei Soci e dei Frequentatori, incontro con il dottor Alberto Tomasi, già Direttore del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica ASL2-Lucca, che parla sul tema:...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:41

Giovani Europeisti Verdi della Toscana appoggiano la manifestazione studentesca dello scorso venerdì date le condizioni precarie in cui gli studenti sono spesso costretti a trascorrere l'anno scolastico. Luca Fidia Pardini, nonchè co-coordinatore Gev Toscana ed Europa Verde Lucca fa il punto della situazione sul caso Paldini e dell'istituto Civitali."Da anni...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:00

Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, esprime la sua soddisfazione per una questione risolta sul territorio capannorese: "Da molto tempo il parapetto del ponte in Via del Fanuccio a Marlia vicino al Supermercato Esselunga era crollato ed era stata intallata al suo posto una rete colorata di plastica che certamente non...

lunedì, 22 novembre 2021, 16:32

Un intervento di straordinaria manutenzione che interesserà circa 50 punti luce in 6 strade di Sant’Anna e l’installazione di ulteriori 12 punti luce in via Amendola, in corrispondenza del nuovo percorso ciclo pedonale che verrà realizzato nell’ambito dei Quartieri Social-Piu Sant’Anna.

lunedì, 22 novembre 2021, 16:04

Martedì 23 novembre alle ore 18:00, sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani del Comune di Lucca incontrerà i volontari e le volontarie del Progetto Tutor: un’opportunità per giovani tra i 16 e i 25 anni di seguire e aiutare un bambino o una bambina nel suo percorso scolastico, I giovani coinvolti potranno...