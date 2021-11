Le tavole del piano operativo al Teatro del Giglio un seminario rivolto ai professionisti con l'assessore regionale Stefano Baccelli

Altre notizie brevi

giovedì, 11 novembre 2021, 16:02

C'è tempo fino a martedì 30 novembre per partecipare al bando Vivi Lucca 2022, il calendario unico degli eventi che rappresenta il sistema con cui le associazioni, le istituzioni culturali e gli altri soggetti possono chiedere la collaborazione del Comune di Lucca e il sostegno alle proprie iniziative.

giovedì, 11 novembre 2021, 16:00

Dopo la stravolgente stagione estiva versiliese, arrivano a Lucca i "Working in Progress': sabato 13 novembre alle ore 21.30 si esibirà presso il Foro Boario di Lucca la band formata da:

giovedì, 11 novembre 2021, 15:59

Nel 2020 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici), con almeno una giornata retribuita nell'anno, sono stati 15.581.083, con una retribuzione media di 20.658 euro e una media di 223 giornate retribuite.La variazione percentuale sul 2019 è pari al -2,6%, ed è dovuta essenzialmente agli effetti...

giovedì, 11 novembre 2021, 15:29

"Percorsi per una politica abitativa inclusiva: nuove strategie, nuovi obiettivi": è il titolo del convegno organizzato da Cgil Toscana e Sunia Toscana per domani venerdì 12 novembre a Lucca (Auditorium Pia Casa, via Santa Chiara)

giovedì, 11 novembre 2021, 15:28

È on line il sito bugs.inps.it attraverso cui gli utenti possono segnalare eventuali bug tecnici riscontrati nel percorso o nella procedura digitale INPS intrapresa.Questo progetto INPS è stato realizzato seguendo le linee di sviluppo indicate da Developers Italia, iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e AgID, e ha l’obiettivo...

giovedì, 11 novembre 2021, 12:09

Nell’anno 2020 le imprese del settore privato non agricolo che sono risultate attive sono 1.614.243; rispetto al 2019 si osserva un decremento del 2,33% circa.A livello regionale, il maggior decremento si verifica nella regione Molise (-4,23%), seguita dalla Liguria (-3,99%) e dalla Toscana (-3,71%).

giovedì, 11 novembre 2021, 12:07

Il numero di aziende che occupano operai agricoli dipendenti è passato da 184.303 nel 2019 a 183.057 nel 2020, registrando, come lo scorso anno, un decremento pari a -0,7%; nel quadriennio 2017-2020 il numero di aziende con dipendenti è diminuito complessivamente del -2,6%.A livello regionale, nell’ultimo anno, il maggior decremento...

giovedì, 11 novembre 2021, 10:30

Si avvicina l’appuntamento con la “Giornata mondiale del Diabete”. Sabato 13 novembre 2021, un giorno prima della ricorrenza ufficiale, dalle ore 10 alle 18 gli ambulatori e i professionisti della Diabetologia e non solo si spostano nel centro di Lucca, al Real Collegio, per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia,...

giovedì, 11 novembre 2021, 09:17

Lucca Book Festival dall'11 al 14 novembre presso la casa della memoria e della pace, alla casermetta porta san Donato, sulle mura urbane. Piccole case editrici toscane di qualità e presentazioni di libri che vedranno dialogare assieme autori e giornalisti, in una sorta di intervista aperta al pubblico.

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:37

Si terrà giovedì 11 novembre alle 17.30 presso la chiesina della Biblioteca Agorà in via delle Trombe a Lucca e via web tramite piattaforma Zoom “Tira un'aria nuova” un incontro per conoscere in modo approfondito tutte le opportunità per poter usufruire di finanziamenti pubblici per la sostituzione di vecchie caldaie...