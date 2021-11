L'onorevole Riccardo Zucconi (FdI) interviene sul piano operativo di Lucca

venerdì, 5 novembre 2021, 15:18

"L'amministrazione comunale di Lucca ha aspettato fino all'ultimo momento utile l'adozione del nuovo piano operativo, lo strumento urbanistico che definisce le regole di sviluppo del tessuto cittadino per i prossimi anni". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi che continua così: "Peccato che non sia stato ancora pubblicato e dunque non sia consultabile da nessuna parte, ma che lo stesso vada a complicare ulteriormente una farraginosa situazione legata alle pratiche edilizie che beneficiano dei vari bonus previsti dallo Stato".

"Molti permessi e autorizzazioni edilizie presentate mesi fa - continua la nota,- ancora non sono state rilasciate perchè gli uffici comunali intasati per personale in smart-working, per l'elevato numero di domande accumulando un ritardo di circa 30/60 giorni rispetto ai termini di legge". Per non parlare di tutte quelle pratiche legate alla sovrintendenza, un servizio assolutamente macchinoso che rllenta e dilata irragionevolemente i tempi".

"Insomma - prosegue la nota,-tutte le suddette pratiche rimaste in sospeso si trovano adesso in contrasto con il nuovo regolamento urbanistico e inevitabilmente decadono (come hanno avuto modo di riferirmi professionisti del settore) facendo saltare atti di compravendita e impedendo di portare a termine gli interventi edilizi legati al bonus facciate ( a dicembre cambierà radicalmente o potrà addirittura anche essere eliminato tutto".

"Non vengono rilasciati i certificati di destnazione urbanistica a causa dell'adozione del nuovo piano - va avanti Riccardo Zucconi che si domanda: in questo momento storico dove tutta l'edilizia è in ripresa, era necessario interferire così bruscamente con un nuovo piano che entrasse in contrasto con il vecchio regolamento urbanistico senza coinvolgere i vari ordini professionisti?"

"Dovevavno, al contrario, essere tutelate le pratiche presentate prima dell'adozione del piano operativo - si avvia lle conclusioni la nota -. Quelle pratiche che erano già partite tardi a causa ndelle banche che non asseverano il credito o a causa delle commissioni che hanno ritardato negli atti di assenso, verranno diniegate perchè in contrasto con il regolamento urbanistico precedente".

"Con molta probabilità nel nuvo piano nonn avranno previsto misure di salvaguardia tali da tutelare i cittadini che hanno impiegato energie e investito economicamente nelle pratiche non ancora rilasciate - conclude la nota -.Ci sorge il dubbio, ovvero che l'amministrazione Tambellini abbia ancora una volta pensato ai propri interessi e non abbia tenuto conto dei disagi che avrebbero avuto moltissimi cittadini, tecnici e professionisti legati ad uno dei settori cardine per la ripresa economica del territorio, ovvero l'edilizia".