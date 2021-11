Lucca Biennale, nuova 'deadline' bando Outdoor

venerdì, 19 novembre 2021, 14:06

l bando Outdoor è un bando ambizioso volto alla realizzazione di opere monumentali in carta, esposte per due mesi nelle piazze della città.

A grande richiesta, l'organizzazione ha deciso di prorogare al 15 dicembre 2021 la scadenza del bando per poter partecipare alla Biennale del 2022. Per difficoltà nella compilazione del bando o dubbi sulla fattibilità del tuo progetto, non esitare a contattarci!

I vincitori riceveranno un premio in denaro, e saranno ospiti per un mese nella città di Lucca per realizzare l'opera.

Ricorda: il tema 2022 è "La Pagina Bianca" come possibilità di disegnare un mondo diverso. Crediamo che l'arte serva al miglioramento culturale sotto ogni aspetto, ed è per questo che chiamiamo gli artisti a raccontare il contemporaneo.