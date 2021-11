Mercatino annullato causa maltempo

Altre notizie brevi

sabato, 27 novembre 2021, 13:42

Questa domenica 28 novembre è la prima domenica di Avvento, inizia dunque il percorso liturgico verso il Natale. L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha inviato una lettera a tutte le comunità, intitolata «In ogni tempo e in ogni uomo. Incontrare, ascoltare e discernere per non perdere l’appuntamento con Dio».

sabato, 27 novembre 2021, 08:48

Natale e Capodanno a Lucca 2021 - Da un suono...all’altro", con il contributo del comune di Lucca, il 19 dicembre all'auditorium Pia Casa Lucca. Conduce il prof. Renzo Cresti, musicologo, socio onorario SIMC. Con la partecipazione del M° Andrea Talmelli.

venerdì, 26 novembre 2021, 19:13

Saranno novanta, anziché sessanta, i giorni concessi dal Comune di Lucca per presentare le osservazioni al piano operativo adottato dal consiglio comunale lo scorso 26 ottobre e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 10 novembre. La nuova scadenza slitta quindi dall'8 gennaio al 7 febbraio.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:30

La progettazione cooperativa si candida ad essere un partner serio e affidabile nel percorso di attuazione del PNRR, che metterà a dura prova le capacità tecniche delle pubbliche amministrazioni, che vengono, purtroppo, da anni di politiche di austerità con scarsi investimenti organizzativi e non sufficiente attenzione all’innovazione e al ricambio generazionale.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:25

I consiglieri Angelini, Bertola, Casali, componenti l'assemblea al consorzio di bonifica Toscana Nord, presentano un emendamento urgente da inserire alla proposta di delibera in approvazione, riguardante del piano di manutenzione dei fossi e canali per il 2022, all'esame della assemblea il 29 novembre.Nell'emendamento si chiede che venga fatta dal consorzio...

venerdì, 26 novembre 2021, 17:20

Nasce la prima scuola per operatori di sale operative e centri di coordinamento di protezione civile a Civitacampomarano (Campobasso) inaugurata mercoledì 17 novembre, grazie ad un progetto del Ssndaco Paolo Emanuele e l'associazione Nazionale Disaster Manager.La scuola ha l'ambizioso obiettivo di formare gli operatori di tutta Italia.

venerdì, 26 novembre 2021, 16:10

Questa sera intorno alle ore 18:00 saranno accese le illuminazioni natalizie della città. È stato infatti completo il montaggio delle decorazioni luminose che renderanno più attraenti e belle le vie del centro storico, le piazze e le principali direttrici esterne alle Mura.

venerdì, 26 novembre 2021, 16:06

Un altro aiuto – la seconda manovra in due anni per un totale di circa 700 mila euro – per far ripartire le attività di Porcari.

venerdì, 26 novembre 2021, 13:36

"Ho preso l'impegno di far discutere in Commissione regionale il problema del rincaro di materie prime ed energia, i prezzi saliti vertiginosamente stanno creando non poche difficoltà alle aziende cartarie. La Regione Toscana deve sollecitare il Governo ad interventi decisi per sostenere le aziende contro gli aumenti speculativi.

venerdì, 26 novembre 2021, 10:22

Ultimi giorni utili per il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 di accesso alla Ztl, che si concluderà il 30 novembre prossimo.