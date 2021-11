Messa al San Luca martedì 9 novembre ore 18.30

lunedì, 8 novembre 2021, 18:50

L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute rende noto che martedì 9 novembre 2021 alle ore 18.30, nella cappella dell'ospedale San Luca di Lucca, sarà celebrata una messa in suffragio dell’infermiera Giovanna Colombini, vittima di una tragica fatalità. Con lei saranno ricordati tutti i medici e gli operatori sanitari defunti. La messa, presieduta da padre Giampaolo Salotti direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, intende rinnovare la vicinanza della intera comunità diocesana a tutti coloro che hanno vissuto il dolore del distacco dai propri congiunti in questi mesi difficili. La messa si terrà nel rigoroso rispetto delle disposizioni anti-covid.