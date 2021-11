Metro srl: l'ufficio abbonamenti trasferito presso il parcheggio Carducci

Altre notizie brevi

«Dov’è finito il Concilio? Curiosità e stranezze» (Dottrinari ed.) è il titolo del nuovo libro di don Franco Cerri che sarà presentato a Lucca, mercoledì 1 dicembre alle ore 18, nel Salone dell’Arcivescovato, da mons. Paolo Giulietti e dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini.

Porte aperte dell'amministrazione comunale ai rappresentanti d'istituto e di classe, che sono stati appena eletti nelle scuole superiori di Lucca. Ad invitarli ad un incontro è il consigliere delegato alle politiche giovanili, Daniele Bianucci.

Nell’ambito delle asfaltature programmate dall’amministrazione comunale per quest’anno, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre sarà risistemato il tratto finale di via di Tiglio all’Arancio, compreso fra il passaggio a livello e la rotatoria di fronte al locale distributore di benzina.

Giovedì 2 dicembre alle ore 16.30 al centro educativo 'Piccola Artèmisia' di Capannori sarà presentato il libro 'Tito il dito e l'alieno scoppiettante' di Maria Pia Michelini. In programma letture e laboratorio rivolti ai bambini in età 4-7 anni. La partecipazione è gratuita e su iscrizione (massimo 10 bambini) all'indirizzo piccolaartemisia@comune.capannori.lu.it.

Come "investire" 3 ore della nostra vita, per imparare a salvare la vita alle persone in arresto cardiaco. Il Corso BLS-D è stato organizzato dal Circolo Tennis Lucca, si svolgerà il giorno Mercoledì 1° dicembre 2021 alle ore 20,30 presso la sede del Circolo Tennis Lucca in Via Vecchia del...

Vento e mareggiate in arrivo a nord della Toscana accompagnate da piogge in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Apuane.

Anche la città di Lucca aderisce alla Giornata Internazionale “Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte”, che si celebra da vent’anni il 30 novembre, perché questa è la data della prima abolizione della pena capitale, quella del Granducato di Toscana, risalente al 1786.

Diventare produttore musicale: all'istituto Jam Academy di Lucca (www.centromusicajam.it) sono aperte le iscrizioni all'open day di orientamento universitario per il corso Bachelor of Arts in Music Production. L'evento, che si terrà sabato 18 dicembre 2021, fornirà ai futuri studenti informazioni sui percorsi di studio (anche in Music Performance) per l'anno...

Sono aperte fino al 6 dicembre le iscrizioni ai corsi di lingua straniera 2021/2022 per adulti che si terranno alla biblioteca comunale 'Ungaretti' al polo culturale Artèmisia di Tassignano. I corsi sono promossi dall'amministrazione comunale e organizzati dalle associazioni Amici del Melograno di San Leonardo in Treponzio e Amici del...

L'associazione Sinistra con raccoglie le firme per sostenere la candidatura di Francesco Raspini alle primarie per le scelta del candidato a sindaco del centrosinistra, in programma domenica 19 dicembre.