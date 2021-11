Mostra dello scultore Renato Avanzinelli alla Biblioteca Civica Agorà

giovedì, 25 novembre 2021, 08:55

L'Associazione Culturale Per la scultura-Renato Avanzinelli nel 51 esimo anniversario della morte dello scultore è lieta di invitare la comunità di Lucca all'inaugurazione della mostra "Le donne, i giovani e i santi", organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, che si terrà sabato 27 novembre alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica Agorà di Via delle Trombe n.6, Lucca.



La mostra ad ingresso gratuito sarà visitabile fino a domenica 12 dicembre con orario 10 -18 aperta tutti i giorni ad esclusione del lunedi mattina.



Renato Avanzinelli "Nasce a Lucca il 5 giugno 1908", come scritto nella ricca e dettagliata biografia dall'Archivio Storico degli Artisti Lucchesi della Fondazione Ragghianti. "Inizialmente si dedica alla scultura da autodidatta; all'età di diciotto anni decide quindi di intraprendere gli studi artistici, frequentando lo studio del pittore e scultore Niccolò Codino. Agli esordi, sul finire degli anni Venti, si dedica prevalentemente alla realizzazione di ritratti dalla forte carica espressiva, con rimandi alla tradizione figurativa toscana del quattro-cinquecento. ... Nel corso degli anni Trenta realizza opere ispirate alla realtà quotidiana servendosi di un linguaggio realistico, semplice, scabro, e si dedica alla rappresentazione di soggetti religiosi e sportivi. ... A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta le sue opere spaziano sia dal punto di vista dei soggetti che dei materiali: legno, terracotta, ceramica policroma e, in particolare, cemento. A tutto ciò affianca un'intensa attività espositiva: partecipa alla I Mostra di Arte Sacra di Roma del 1931, alla Prima Mostra Nazionale d'Arte Sportiva nel 1936, al Premio S. Remo del 1938, alla III Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma del 1939, alla Seconda Mostra Nazionale d'Arte ispirata allo Sport nel 1940, alla VI Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma del 1951, alla Biennale di Venezia del 1940 e del 1956, alla prima Biennale Internazionale di Scultura di Carrara del 1957, alla Biennale del Bronzetto di Padova nel 1965 e 1967. Nel corso della sua carriera, ha svolto una notevole attività anche nel campo della pittura. Dal 1936 ha svolto la professione di insegnante; ed ha svolto una notevole attività nell'ambito della sezione provinciale dell'U.C.A.I. È morto a Lucca il 23 aprile 1970".

Si ricorda l'obbligo del green pass.(Come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, dal 6 agosto fino al 31 dicembre 2021, l'accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi , competizioni

sportive, fiere, concerti, cinema e musei è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19, conosciuto come Green Pass.

L'applicazione della norma e la verifica dei requisiti è in carico ai rispettivi organizzatori).