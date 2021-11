Nasce il progetto didattico “La storia di Lucca presentata ai ragazzi delle scuole cittadine”

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:44

Aperto il nuovo bando a sostegno delle associazioni e delle società sportive del territorio comunale colpite dalle chiusure forzate o dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Il Comune di Lucca mette a disposizione 200mila euro che saranno distribuiti attraverso un bando aperto in questi giorni.

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:05

Sabato 6 novembre alle ore 17.00 alla chiesa parrocchiale di Guamo si terrà la conferenza 'Vodu:un'estetica in divenire' promossa dalla sezione Auser Sesto Capannori dell'Istituto Storico Lucchese in collaborazione con il Comune nell'ambito della XI Edizione di "Conoscere l'Africa, tra storia e attualità", manifestazione che ha l'obiettivo di far conoscere...

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:12

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 3 novembre 2021, 13:02

Giovedì 4 novembre ricorre la festa dell'unità nazionale e delle forze armate.

mercoledì, 3 novembre 2021, 10:54

A partire dal 25 novembre, cambierà il numero per contattare Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno, da telefono cellulare per le pratiche commerciali: lo 050 843 843 verrà sostituito dal numero 050 316 56 56.

martedì, 2 novembre 2021, 15:25

In occasione della ricorrenza del 4 novembre l'amministrazione comunale deporrà 30 corone d'alloro presso i monumenti ai caduti di altrettante frazioni del territorio:Badia di Cantignano, Camigliano, Capannori, Carraia, Castelvecchio di Compito, Coselli, Gragnano, Guamo, Lammari, Lunata, Marlia, Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Petrognano, Pieve S. Paolo, Ruota, S. Andrea in Caprile, S.

martedì, 2 novembre 2021, 15:24

Sarà inaugurata sabato 6 novembre alle ore 16.00 al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra "La scuola...una volta' a cura dell'associazione culturale 'Ponte, realizzata in collaborazione con il Comune.

martedì, 2 novembre 2021, 15:22

Francesco Domenici, presidente area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, è stato eletto nella nuova presidenza nazionale di Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva che si è svolta in remoto giovedì 28 ottobre scorso e che ha visto la conferma di Patrizia De Luise alla carica di presidente.

martedì, 2 novembre 2021, 14:31

Domani 3 novembre nuova perturbazione in transito con piogge sparse a partire dai settori nord ovest in estensione al resto della regione. Il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo il 3 novembre per temporali anche forti soprattutto a nord ovest della Toscana e per...

martedì, 2 novembre 2021, 14:20

Una grave perdita per la Uil area nord toscana: nella giornata di lunedi 1 novembre è venuto a mancare Giocondo Braschi, membro di segreteria della Uil pensionati di Lucca ed ex direttore del patronato Ital Uil.Il segretario della Uil pensionati, Guido Carignani, nel mentre non può esimersi dal ricordare tutti...