Natale a Sant'Angelo

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:00

Il Gruppo Attività Sant'Angelo dopo il successo della Festa della Castagna che si è tenuta il 7 novembre scorso, torna ad animare il paese e la pista di pattinaggio per il periodo di Natale con "Natale a Sant'angelo", l'8° edizione dei mercatini di Natale che vedranno la presenza di stand artigianali ed enogastronomici.

"Natale a Sant'Angelo" aprirà sabato 4 dicembre alle ore 14.30 e proseguirà nei giorni 5 e 8 dicembre con l'apertura alle ore 11.30. In tutti e tre i giorni la presenza dei nostri artigiani con le loro creazioni fatte a mano vi permetterà di scegliere piccoli pensieri da regalare ai vostri cari per le prossime festività.

Non mancheranno attrazioni per grandi e piccoli: tutti i giorni alle ore 16.00 arriverà Babbo Natale in calesse accompagnato dal fedele Uva Spina e dagli Elfi dell'Arca di Noè. Babbo Natale accoglierà uno per volta i bambini nella sua casetta e ritirerà le loro letterine(in completa sicurezza secondo la normativa vigente).

Il 4 dicembre i ragazzi dell'Area Live 23 si esibiranno in canti di Natale.

Il 5 dicembre il Mago Zazza farà sognare grandi e piccoli con il suo spettacolo di magia e a seguire baby dance per i bambini.

L'8 dicembre l'Associazione Acchiappasogni intratterrà i bambini con palloncini modellabili e laboratori di Natale. Sempre l'8 dicembre intorno alle ore 17.30 ci sarà per la prima volta , l' accensione dell'albero di Natale, un abete di circa 4 metri gentilmente donato dal Casale Le Fornaci Società Agricola di San Michele di Moriano di che verrà allestito con addobbi creati da tutti i bambini che vorranno farli e con il contributo dei manufatti dei nostri artigiani. Gli addobbi dovranno essere consegnati entro le 17.00 dell' 7 dicembre per avere modo di attaccarli all'abete.

Ci saranno molte leccornie per tutti e l'immancabile vin brulè.

"Natale a Sant'angelo" si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid pertanto l'ingresso sarà riservato solo ai possessori di green pass.

Per info : Valeriana 328/8247414