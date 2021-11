Open Day all'istituto tecnico agrario di Mutigliano

venerdì, 19 novembre 2021, 16:07

Finalmente dopo più di un anno, sabato 20 novembre a partire dalle 14:30, fino alle 17:30, l’Istituto Agrario di Lucca aprirà le sue porte per accogliere un consistente numero di allievi delle Scuole Medie nella giornata di Open Day. L’intera Commissione Orientamento è già al lavoro per organizzare laboratori, lezioni in azienda e qualche sorpresa anche per i genitori che accompagneranno i loro figli.

Ricevere in presenza così tanti ragazzi dopo tanto tempo, entusiasma veramente tutta la Grande Famiglia di Mutigliano. Non mancheranno anche gli incontri online per chi non potrà partecipare personalmente.

L’Open Day verrà riproposto con le stesse modalità ed orari nei giorni 11 dicembre 2021 e 15 gennaio 2022, vi aspettiamo a conoscere la nostra