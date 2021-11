Over40, terza dose prenotabile sul portale regionale

Altre notizie brevi

venerdì, 19 novembre 2021, 23:23

Inizieranno lunedì prossimo (22 novembre) i lavori di restauro della fontana del periodo del Nottolini, che si trova di fronte alla Madonna dello Stellario, all'imbocco settentrionale di via dei Fossi.

venerdì, 19 novembre 2021, 16:07

Nell'ambito del progetto 'Nutriamo le differenze' realizzato con il patrocinio del Comune di Capannori e della Regione Toscana con i fondi della Rete Re.a.dy l'associazione LuccAut APS per i diritti Lgbt+ promuove un ciclo di proiezione di 3 film incentrati sul tema delle discriminazioni riguardo l'orientamento sessuale e l'identità di...

venerdì, 19 novembre 2021, 16:07

Finalmente dopo più di un anno, sabato 20 novembre a partire dalle 14:30, fino alle 17:30, l’Istituto Agrario di Lucca aprirà le sue porte per accogliere un consistente numero di allievi delle Scuole Medie nella giornata di Open Day.

venerdì, 19 novembre 2021, 15:34

Un sabato di appuntamenti sul territorio per il movimento Difendere Lucca, che sarà con il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, che sarà la mattina al mercato ambulante di Piazzale Don Baroni e incontrerà nel pomeriggio i residenti del quartiere di San Marco.

venerdì, 19 novembre 2021, 14:06

l bando Outdoor è un bando ambizioso volto alla realizzazione di opere monumentali in carta, esposte per due mesi nelle piazze della città.

giovedì, 18 novembre 2021, 16:34

“Un crogiolo di innovazione a livello italiano, europeo e nel mondo”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha definito la città di Lucca e la Scuola Imt alti studi, dove questa mattina è intervenuto nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022.

giovedì, 18 novembre 2021, 16:21

Venerdì 19 novembre alle ore 21 sul canale youtube della Diocesi di Lucca verrà presentata la fase operativa del Cammino sinodale. Sono convocati tutti i membri del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio Presbiterale e della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, nonché i direttori e membri degli Uffici pastorali diocesani.Alla presentazione...

giovedì, 18 novembre 2021, 16:19

Un ciclista è stato investito da una moto stamattina, intorno alle 11.30, in via Lupinaia - percorso via Francigena - a Lucca. E' stato portato in codice rosso al pronto soccorso del San Luca per trauma agli arti inferiori. L'uomo ferito ha 67 anni e risulta residente a Genova.

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:11

Dopo l’annullamento 2020 causa covid, torna dal 4 dicembre al 9 gennaio la tradizionale Fiera di Natale in piazza Napoleone, piazza che vedrà anche la presenza della pista del ghiaccio. Ad annunciarlo Anva Lucca, il sindacato ambulanti di Confesercenti, che ha ottenuto dall’amministrazione comunale l’allungamento del periodo previsto per questo...

mercoledì, 17 novembre 2021, 15:30

Porta Elisa accesa di colore viola per la Giornata mondiale della prematurità che si celebra ogni anno il 17 novembre.