Pagamenti, saldo, conferimenti: da oggi, con un click, gli utenti possono controllare la propria posizione su Sistema Ambiente

venerdì, 5 novembre 2021, 15:48

Sistema Ambiente sempre più digitale e smart. Sulla home page del sito dell'azienda, infatti, è attivo lo sportello online: il nuovo strumento pensato per l'utenza attraverso il quale è possibile avere il quadro completo del proprio contratto con Sistema Ambiente: pagamenti, saldo, utenze attive e non, conferimenti, accesso ai Garby e alle stazioni ecologiche. Una panoramica a tutto tondo, per tenere sempre aggiornata la propria posizione e procedere con tutte le eventuali operazioni saltando la fila.

«Stiamo procedendo a balzi in avanti nel futuro - commenta il presidente di Sistema Ambiente, Matteo Romani - per andare incontro alle sempre crescenti e diverse esigenze dei cittadini. Spesso, infatti, i nostri utenti ci hanno chiesto, attraverso i numerosi canali di comunicazione che abbiamo attivato, la possibilità di accedere autonomamente alla propria posizione. Allo stesso tempo ci siamo resi conto che molte delle telefonate e delle richieste che riceviamo sarebbero facilmente gestibili attraverso un portale sempre attivo dove poter controllare pagamenti, fatture, contratti in essere e cessati, conferimenti di vario genere. Ecco, quindi, che abbiamo attivato questo comodo sportello online: si accede con SPID, l'identità digitale ormai abitualmente d'uso, e con un semplice click si entra nell'area privata dell'utente, così da semplificare le pratiche, velocizzare la burocrazia, dimezzare i tempi di attesa. Una novità che ci auguriamo possa essere concretamente utile per i cittadini».

LO SPORTELLO ONLINE. Facilmente raggiungibile dalla home page del sito aziendale, www.sistemaambientelucca.it, lo sportello online consente l'accesso, per il momento, ai titolari di utenze in possesso di identità SPID. In futuro, invece, sarà possibile accedere anche con la Carta d'identità elettronica. Una volta effettuato l'accesso sarà possibile controllare lo stato dei pagamenti, le fatture ricevute, quelle saldate e quelle ancora pendenti, e quanti conferimenti di rifiuti non riciclabili sono stati effettuati, l'accesso ai Garby e alle stazioni ecologiche. In sintesi, tutte le operazioni che riguardano la tariffa. Non solo: è infatti possibile apportare modifiche alla propria utenza inserendo o modificando i dati catastali dell'immobile. Da questo sportello online, inoltre, ogni utente potrà anche attivare o disattivare la modalità di invio delle fatture per posta elettronica. Lo sportello online si affianca al già rodato sportello virtuale, grazie al quale è possibile fissare appuntamenti online con l'ufficio tariffa e con l'ufficio recupero crediti. Con una procedura molto semplice e intuitiva, si può selezionare l'ufficio con cui si desidera parlare, il giorno e l'ora dell'appuntamento. Una mail confermerà l'avvenuta prenotazione e l'utente riceverà poi il link al quale collegarsi per far partire la videochiamata. Lo sportello virtuale, attivato nell'agosto del 2020, ha comportato una vera e propria svolta nella gestione dei rapporti con Sistema Ambiente, consentendo ai cittadini di comunicare con l'azienda in tempo reale e senza doversi spostare. Durante la videochiamata, inoltre, è possibile scambiare documenti e PDF, per semplificare ulteriormente le operazioni.

Il percorso di modernizzazione di Sistema Ambiente si completa anche con una rinnovata attenzione al customer care, che si sviluppa attraverso il call center, sui social e con il numero WhatsApp, 333.6126757, molto apprezzato dagli utenti che possono segnalare disservizi o rifiuti abbandonati e chiedere informazioni sette giorni su sette, dalle 8 alle 20.