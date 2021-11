Panchieri (Pd): "Anche il centrodestra ricorrerà alle primarie: voi ci credete?"

lunedì, 8 novembre 2021, 22:33

Il segretario del Circolo Centro Storico Pd Roberto Panchieri analizza la recente possibilità-proposta che anche il centrodestra possa ricorrere, per scegliere i candidati, alle primarie:

Dunque, a leggere le notizie della Stampa, anche Salvini sta per arrendersi: a Lucca, come a Como e a Palermo, viste le difficoltà politiche a trovare un candidato unitario, il Segretario della Lega proporrà il ricorso alle Primarie, cioè farà scegliere agli elettori di centrodestra. E’ indubbiamente un bel passo avanti e la palese sconfessione del metodo inconcludente fino ad ora portato avanti con le riunioni fatte, rinviate, posticipate di tavoli e tavolini. E’ anche un bel riconoscimento per la opzione delle Primarie da sempre operata dal centrosinistra, non per costrizione ma per scelta, per avvicinare gli elettori ed aprire un confronto di ascolto e di dialogo. Ma si faranno le Primarie del centrodestra? Io non ne sono sicuro, perché appena la proposta verrà formalizzata si affaccerà il niet delle forze minori, a partire da Forza Italia, che si troverebbe a subire un candidato di destra, probabilmente privo di esperienza amministrativa e lontano mille miglia dai ragionamenti fin qui proposti dal Sen. Mallegni. Quando si dice che il candidato deve avere esperienza amministrativa e deve essere lontano dalla destra estrema non si fa fatica a capire che problemi seri sorgeranno. Dunque non è escluso che si torni al tavolo e che la disperazione porti consiglio ed alla fine esca un nome pur che sia.