PNNR, la progettazione cooperativa si candida a partner di qualità della PA

Altre notizie brevi

venerdì, 26 novembre 2021, 19:13

Saranno novanta, anziché sessanta, i giorni concessi dal Comune di Lucca per presentare le osservazioni al piano operativo adottato dal consiglio comunale lo scorso 26 ottobre e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 10 novembre. La nuova scadenza slitta quindi dall'8 gennaio al 7 febbraio.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:25

I consiglieri Angelini, Bertola, Casali, componenti l'assemblea al consorzio di bonifica Toscana Nord, presentano un emendamento urgente da inserire alla proposta di delibera in approvazione, riguardante del piano di manutenzione dei fossi e canali per il 2022, all'esame della assemblea il 29 novembre.Nell'emendamento si chiede che venga fatta dal consorzio...

venerdì, 26 novembre 2021, 17:20

Nasce la prima scuola per operatori di sale operative e centri di coordinamento di protezione civile a Civitacampomarano (Campobasso) inaugurata mercoledì 17 novembre, grazie ad un progetto del Ssndaco Paolo Emanuele e l'associazione Nazionale Disaster Manager.La scuola ha l'ambizioso obiettivo di formare gli operatori di tutta Italia.

venerdì, 26 novembre 2021, 16:10

Questa sera intorno alle ore 18:00 saranno accese le illuminazioni natalizie della città. È stato infatti completo il montaggio delle decorazioni luminose che renderanno più attraenti e belle le vie del centro storico, le piazze e le principali direttrici esterne alle Mura.

venerdì, 26 novembre 2021, 16:06

Un altro aiuto – la seconda manovra in due anni per un totale di circa 700 mila euro – per far ripartire le attività di Porcari.

venerdì, 26 novembre 2021, 13:36

"Ho preso l'impegno di far discutere in Commissione regionale il problema del rincaro di materie prime ed energia, i prezzi saliti vertiginosamente stanno creando non poche difficoltà alle aziende cartarie. La Regione Toscana deve sollecitare il Governo ad interventi decisi per sostenere le aziende contro gli aumenti speculativi.

venerdì, 26 novembre 2021, 10:22

Ultimi giorni utili per il rinnovo dei permessi annuali A1 e A2 di accesso alla Ztl, che si concluderà il 30 novembre prossimo.

giovedì, 25 novembre 2021, 18:56

In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si è svolto in Direzione Generale Inps, l’evento live dal titolo “Voci di donne e uomini contro la violenza” organizzato dal Comitato Unico di Garanzia, con la collaborazione degli Organi dell’Istituto e della Direzione Formazione e Sviluppo Risorse Umane, nell'ambito...

giovedì, 25 novembre 2021, 18:54

Si terrà sabato 27 novembre alle ore 16,30 presso il Chiostro della Biblioteca Civica Agorà di Lucca l'inaugurazione della Mostra “Renato Avanzinelli. Le donne, i giovani e i Santi” promossa nel cinquantunesimo anniversario della morte dello scultore, dall'Associazione Culturale Per la scultura – Renato Avanzinelli e dal Comune di Lucca.

giovedì, 25 novembre 2021, 18:46

Anche le buone pratiche dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale protagoniste del cartellone "La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso/il futuro è adesso", messo a punto dalla rete Lucca Learning City in occasione della Settimana dell'Educazione alla Sostenibilità promossa dall'Unesco.