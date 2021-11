Porcari stanzia 120 mila euro, come contributo a fondo perduto per le imprese che hanno subito danni per il covid-19

venerdì, 26 novembre 2021, 16:06

Un altro aiuto – la seconda manovra in due anni per un totale di circa 700 mila euro – per far ripartire le attività di Porcari.

Dopo aver destinato oltre 300 mila euro al sostegno dei nuclei familiari resi più fragili dal perdurare dell’emergenza coronavirus, il Comune riserva ora 120 mila euro di risorse ad un nuovo bando rivolto alle imprese del territorio. Potranno accedere al contributo anche le attività aperte nel 2020 e nel 2021.

Per loro sono previsti mille euro di ristoro, mentre per gli esercizi che possono dimostrare un calo di fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al 2019 a causa della pandemia sono stati calcolati duemila euro a testa di contributi, sempre a fondo perduto.

Per i requisiti da autocertificare invitiamo le aziende, anche non associate, a mettersi in contatto con i nostri uffici dove potranno ricevere tutte le indicazioni necessarie.

Non sono previste graduatorie: tutte le istanze accolte e i contributi saranno riproporzionati, se necessario, fino all’esaurimento del fondo da 120 mila euro.

Il Comune di Porcari ha voluto dare un segnale forte a chi, a Porcari, ha scelto di lavorare.

Molte aziende di Porcari, grazie a queste misure, possono respirare un po’.

Ci sarà tempo fino al 5 dicembre (attenzione è domenica prossima) per presentare la domanda per la cui redazione potete contattare i nostri uffici allo 0583/47641.