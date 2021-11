Produzione Musicale: all'Istituto Jam Academy l'open day di orientamento universitarioIscrizioni aperte

lunedì, 29 novembre 2021, 15:42

Diventare produttore musicale: all'istituto Jam Academy di Lucca (www.centromusicajam.it) sono aperte le iscrizioni all'open day di orientamento universitario per il corso Bachelor of Arts in Music Production. L'evento, che si terrà sabato 18 dicembre 2021, fornirà ai futuri studenti informazioni sui percorsi di studio (anche in Music Performance) per l'anno accademico 2022-2023. Il Bachelor of Arts è un titolo valido in Europa e in tutti i Paesi del Commonwealth.

Il corso in Music Production consente di diventare un Sound Designer professionista con una conoscenza approfondita della strumentazione tecnica di studio e della teoria musicale in grado di dare forma sonora appropriata e professionale utile alla realizzazione di un progetto artistico proprio o commissionato, una conoscenza del mercato dell'industria musicale, delle sue opportunità e delle sue occasioni, della pratica della comunicazione pubblicitaria digitale e delle principali tecniche di "digital marketing". Il corso fornisce le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessaria per Produrre, Mixare e Masterizzare musica. Il programma di studio dell'accademia Jam affronta, oltre alle materie tecniche utili per il lavoro di fonico, lo studio di tutte le tematiche riguardanti la conoscenza della musica teorico/pratica e della produzione e post-produzione musicale. Ci prefiggiamo l'obiettivo di trasformare i nostri allievi in figure professionali con titoli di studio riconosciuti a livello internazionale, in grado di pensare, suonare e produrre brani adatti al mercato dell'industria musicale: produzione audio, post-produzione audiovisiva, creazione di contenuti musicali per i New Media e molto altro ancora.

L'open day si terrà alle 15 in modalità web conference e in presenza, avrà la durata di circa 2 ore e presenterà i seguenti argomenti: titolo di studio, validità e spendibilità; modalità di accesso, iscrizione e Regolamento Accademico; piano degli studi e dettaglio dei programmi di tutte le materie; tasse e modalità di pagamento; job placement e sbocchi occupazionali.

All'indirizzo https://www.centromusicajam.it/open-day-online-e-in-presenza-per-i-corsi-bachelor-in-production-e-performance-sabato-18-dicembre-2021 tutte le informazioni sull'open day.