Progetto tutor: un incontro dell'Informagiovani Lucca

Altre notizie brevi

lunedì, 22 novembre 2021, 18:15

Giovedì 25 novembre, alle ore 16:00, nei locali del Centro Chiavi d’Oro di Lucca, nel quadro delle iniziative volte a favorire il benessere fisico e psichico dei Soci e dei Frequentatori, incontro con il dottor Alberto Tomasi, già Direttore del Dipartimento Igiene e Sanità pubblica ASL2-Lucca, che parla sul tema:...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:41

Giovani Europeisti Verdi della Toscana appoggiano la manifestazione studentesca dello scorso venerdì date le condizioni precarie in cui gli studenti sono spesso costretti a trascorrere l'anno scolastico. Luca Fidia Pardini, nonchè co-coordinatore Gev Toscana ed Europa Verde Lucca fa il punto della situazione sul caso Paldini e dell'istituto Civitali."Da anni...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:00

Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, esprime la sua soddisfazione per una questione risolta sul territorio capannorese: "Da molto tempo il parapetto del ponte in Via del Fanuccio a Marlia vicino al Supermercato Esselunga era crollato ed era stata intallata al suo posto una rete colorata di plastica che certamente non...

lunedì, 22 novembre 2021, 16:32

Un intervento di straordinaria manutenzione che interesserà circa 50 punti luce in 6 strade di Sant’Anna e l’installazione di ulteriori 12 punti luce in via Amendola, in corrispondenza del nuovo percorso ciclo pedonale che verrà realizzato nell’ambito dei Quartieri Social-Piu Sant’Anna.

sabato, 20 novembre 2021, 19:38

Domenica 21 novembre, alle ore 17:00, nei locali del Centro “Chiavi d’Oro” di Lucca, viene messa in scena la performance teatrale Questo ho capito! Don Aldo Mei, un sacerdote.

sabato, 20 novembre 2021, 17:26

Oggi, sabato 20 novembre, in mattinata, l'azione del Comitato Uniti per la Manifattura si è esplicitata convolantinaggio al mercato di Piazza Don Baroni: contro la vendita di una parte dell' immobile dell'ex Manifattura Tabacchi. Messi all'asta 6000 mq. all'inaccettabile prezzo di 240 euro al metro quadro.

sabato, 20 novembre 2021, 12:42

La Federazione di Lucca e Versilia del PCI si esprimono in merito all'atto intimidatorio subito da Massimo Braccini e dalla Fiom.

sabato, 20 novembre 2021, 11:30

La commissione intercomunale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha inviato una lettera sottoscritta dai comuni di Lucca, Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Porcari, Pescaglia e San Romano di Garfagnana indirizzata al ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini, al presidente e all'assessore ai trasporti...

venerdì, 19 novembre 2021, 23:23

Inizieranno lunedì prossimo (22 novembre) i lavori di restauro della fontana del periodo del Nottolini, che si trova di fronte alla Madonna dello Stellario, all'imbocco settentrionale di via dei Fossi.

venerdì, 19 novembre 2021, 16:07

Nell'ambito del progetto 'Nutriamo le differenze' realizzato con il patrocinio del Comune di Capannori e della Regione Toscana con i fondi della Rete Re.a.dy l'associazione LuccAut APS per i diritti Lgbt+ promuove un ciclo di proiezione di 3 film incentrati sul tema delle discriminazioni riguardo l'orientamento sessuale e l'identità di...