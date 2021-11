Prosegue il calendario di incontri intorno alla mostra "Paolo Biagetti pittore"

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:17

A seguito della decisione del comune di Lucca di aprire un nuovo bando del valore di 800 mila euro, pensato come forma di sostegno nel pagamento dell'affitto per le imprese commerciali e artigianali danneggiate dalle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria, Confcommercio rende noto a tutte le attività interessate da questo bando...

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:18

Il 22 novembre una delegazione di Altopascio Verde Socialista ha incontrato ad Altopascio il neo assessore con deleghe al turismo e alle politiche giovanili Alessio Minicozzi,"C'è una unità di intenti - afferma Altopascio Verde Socialista - nel cercare di sviluppare un turismo lento e sostenibile, con l'idea di portare avanti...

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:00

Numero donne in carico al centro antiviolenza nel corso del 2021 un’indagine demografica, donne presenti in casa rifugio. L’Associazione Luna nasce 21 anni fa ed è ormai da anni inserita nell’elenco dei Centri Antiviolenza della regione toscana.

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:25

Pam Panorama conferma l’impegno di aver sempre dato la piena disponibilità al confronto e al dialogo con le parti sociali. "Ne sono riprova - si legge nella nota - tutti gli accordi sottoscritti in questi anni con le stesse organizzazioni sindacali.

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:17

Nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” a Lucca il personale dell’Azienda e delle associazioni di volontariato tiene costantemente in moto la macchina della vaccinazione, accogliendo i cittadini, prendendoli in carico per somministrare il vaccino e per effettuare tutte le altre necessarie operazioni.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:00

Il Gruppo Attività Sant'Angelo dopo il successo della Festa della Castagna che si è tenuta il 7 novembre scorso, torna ad animare il paese e la pista di pattinaggio per il periodo di Natale con "Natale a Sant'angelo", l'8° edizione dei mercatini di Natale che vedranno la presenza di stand...

martedì, 23 novembre 2021, 23:22

Per la giornata di domani mercoledì 24 novembre, Cgil Cisl e Uil lanciano lo sciopero dei lavoratori del gruppo Pam Panorama che vede due punti vendita anche nel nostro territorio - uno a Altopascio (circa 20 dipendenti), uno a Viareggio (40-50 dipendenti).

martedì, 23 novembre 2021, 15:28

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 23 novembre 2021, 12:05

Venerdì prossimo, 26 novembre, dalle ore 15 alle ore 18:30, si svolgerà la video conferenza "Coltiviamo il rispetto". L'evento è organizzato dalla Direzione medica dell'ospedale "San Luca" di Lucca ed è un'iniziativa "Ospedale bollino rosa" (gli ospedali italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie...

martedì, 23 novembre 2021, 11:09

La lotta contro le diseguaglianze e quella contro i cambiamenti climatici sono da sempre due grandi priorità dell’impegno culturale e politico dell’Associazione “Sinistra con”. Proseguendo nell’impegno per promuovere su questi temi dibattito e mobilitazione, oltre che lavoro politico e amministrativo locale, l’Associazione “Sinistra con” organizza per giovedì 25 novembre alle...