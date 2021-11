Proseguono gli incontri con l'amministrazione comunale di Altopascio

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:18

Il 22 novembre una delegazione di Altopascio Verde Socialista ha incontrato ad Altopascio il neo assessore con deleghe al turismo e alle politiche giovanili Alessio Minicozzi,



"C'è una unità di intenti - afferma Altopascio Verde Socialista - nel cercare di sviluppare un turismo lento e sostenibile, con l'idea di portare avanti progetti per intercettare finanziamenti pubblici e/o privati con un lavoro di squadra. Altro punto importante che è stato affrontato è quello delle politiche giovanili: l'Amministrazione si sta impegnando nel cercare gli spazi per fare crescere le Associazioni giovanili che, pur presenti sul territorio, hanno bisogno di nuovi luoghi di incontro per ingrandirsi e coinvolgere maggiormente i giovani altopascesi.

Un'altra iniziativa che ha anche un fine sia educativo sia di incontro per i giovani è ridare vita ad un progetto di riutilizzo e di scambio/baratto sociale che già era stato a suo tempo sperimentato con il supporto di Mario Sarti di Altopascio Verde Socialista. Ringraziamo per questo primo incontro l'Assessore Alessio Minicozzi per la sua disponibilità , come Altopascio Verde Socialista continueremo ad incontrare la giunta per confrontarci sullo stato del progetto della coalizione".